Η Ελλάδα εξετάζει νέα πρόωρη αποπληρωμή μέρους του δημόσιου χρέους της, διευρύνοντας τις κινήσεις που έχουν ήδη προγραμματιστεί για το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg.

Η συζήτηση αφορά την πιθανότητα εξόφλησης ακόμη μεγαλύτερου τμήματος των δανείων διάσωσης, καθώς η ελληνική οικονομία συνεχίζει να υπερβαίνει τους δημοσιονομικούς στόχους και να καταγράφει υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα.

Ήδη η Αθήνα έχει δρομολογήσει πρόωρη αποπληρωμή ύψους 6,9 δισ. ευρώ για τον επόμενο μήνα, ωστόσο κυβερνητικές πηγές αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετες κινήσεις, εφόσον οι συνθήκες δανεισμού από τις διεθνείς αγορές παραμείνουν ευνοϊκές. Σε διαφορετικό σενάριο, εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο επαναγοράς ομολόγων, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής διαχείρισης του χρέους.

Οι ίδιες πληροφορίες συνδέουν τις σκέψεις αυτές με τη συνεχιζόμενη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας. Η ελληνική οικονομία εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες, ενώ τα πρωτογενή πλεονάσματα παραμένουν ισχυρά, ενισχύοντας την αξιοπιστία της χώρας στις αγορές.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε δηλώσει πέρυσι πως η κυβέρνηση στοχεύει στην αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου δέκα χρόνια νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες χρέους προς ΑΕΠ διεθνώς, οι τελευταίες προβλέψεις δείχνουν ότι το ελληνικό δημόσιο χρέος αποκλιμακώνεται σταθερά, με αποτέλεσμα η Ιταλία να ενδέχεται να καταστεί η πλέον υπερχρεωμένη οικονομία της Ευρώπης το 2026.

Την ίδια εικόνα σταθεροποίησης αποτυπώνει και σημερινή έκθεση του ΟΔΔΗΧ, σύμφωνα με την οποία τα ελληνικά ομόλογα διατηρούν ισχυρή εικόνα στις διεθνείς αγορές. Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς τίτλου διαμορφώνεται στο 3,787%, ενώ το spread έναντι του γερμανικού bund κινείται στις 71 μονάδες βάσης, επίπεδο χαμηλότερο από το αντίστοιχο της Ιταλίας και κοντά στις υπόλοιπες χώρες της περιφέρειας της ευρωζώνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν θετικά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, με τις αποδόσεις των πενταετών ομολόγων να διαμορφώνονται στο 3,144% και των 30ετών στο 4,478%. Η χώρα διατηρεί πλέον επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους οίκους αξιολόγησης, μεταξύ των οποίων οι S&P, Moody’s, Fitch, DBRS, R&I και Scope.

Ο ΟΔΔΗΧ προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 136,8% το 2026, από 177,8% το 2022. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, το πρωτογενές πλεόνασμα προβλέπεται στο 3,2% του ΑΕΠ το 2026, ενώ το συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα αναμένεται οριακά θετικό, στο 0,2% του ΑΕΠ.