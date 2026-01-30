Η νέα ταινία Ράμπο ξεκίνησε τα γυρίσματα στην Ταϊλάνδη.

Η Lionsgate κυκλοφόρησε την πρώτη αφίσα για τo επερχόμενo prequel του John Rambo, με πρωταγωνιστή τον Noah Centineo, γνωστός από τις ταινίες Black Adam και The Recruit.

Η αποκάλυψη έρχεται καθώς ξεκινά επίσημα η παραγωγή της ταινίας που εξερευνά τα πρώτα χρόνια του θρυλικού χαρακτήρα.

Τα γυρίσματα της ταινίας αυτή τη στιγμή γίνοντααι σε Μπανγκόκ, Κράμπι, Πανγκ Νγκα και το Καντσαναμπούρι της Ταϊλάνδης. Πριν λίγες ώρες, ο επίσημος λογαριασμός της ταινίας στο X δημοσίευσε την πρώτη εικόνα από την ταινία, αποκαλύπτοντας την αφίσα και επιβεβαιώνοντας τον Noah Centineo στο ρόλο ενός νεότερου John Rambo.

Η σκηνοθεσία ανήκει στον Jalmari Helander (Sisu και Big Game). Σε δήλωσή του, ο Helander ανέφερε: «Όταν ήμουν 11 ετών, είδα για πρώτη φορά το First Blood και αυτό άλλαξε τη ζωή μου. Το Rambo δεν ήταν απλώς μια ταινία για μένα — με συντρόφευσε καθώς μεγάλωνα και είχε καθοριστική επίδραση στο να θέλω να γίνω σκηνοθέτης. Αυτό είναι το Rambo απογυμνωμένο, ωμό και πραγματικό — μια ιστορία επιβίωσης για την αντοχή, την επιμονή και την χαμένη αθωότητα».

Συγκεκριμένα, το prequel εξερευνά τα πρώτα χρόνια της ζωής του John Rambo, πολύ πριν τα γεγονότα του First Blood, κατά τη διάρκεια της θητείας του στον πόλεμο του Βιετνάμ. Η επίσημη περιγραφή αναφέρει: «Ο John Rambo μεταφέρει το κοινό πίσω, χρόνια πριν τα γεγονότα του First Blood, βυθιζόμενος βαθιά στις ρίζες και τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν έναν από τους πιο διαχρονικούς και πολύπλοκους χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι: yao (Sinners), Quincy Isaiah (Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty), Jefferson White (Yellowstone), Jason Tobin (F9: The Fast Saga) και Tayme Thapthimthong (The White Lotus).

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε έπαιξε για πρώτη φορά τον Rambo στην ταινία First Blood του 1982. Το franchise περιλαμβάνει συνολικά πέντε ταινίες, με τελευταία την Rambo: Last Blood του 2019.

Τώρα, περισσότερα από 40 χρόνια μετά, ο John Rambo θα μπορούσε να βοηθήσει να φέρει κοντά τόσο τους «νέους» όσο και τους «παλιούς φαν» της σειράς «για να εξερευνήσουν τις ρίζες του John Rambo, τις αρχές του και, το πιο σημαντικό, την απίστευτη δράση του», ανέφερε η CEO της Lionsgate Motion Picture Group, Erin Westerman.

Προς το παρόν, ο Σταλόνε δεν έχει κάποια συμμετοχή στο πρότζεκτ. Ωστόσο, οι παραγωγοί έχουν αφήσει «ανοιχτή» την πόρτα για την πιθανή εμφάνισή του.