Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν θα ενσαρκώσει τον Τζον Ράμπο.

Ο Ράμπο επιστρέφει από μια εντελώς νέα δημιουργική ομάδα και έναν νέο ηθοποιό να υποδύεται τον εμβληματικό χαρακτήρα που για πάντα στιγμάτισε ο Σιλβέστερ Σταλόνε.

Ο Noah Centineo, γνωστός από τις ταινίες Black Adam και The Recruit, είναι ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει έναν νεότερο Ράμπο στο επερχόμενο πρίκουελ John Rambo, το οποίο θα εξερευνήσει τις απαρχές του βετεράνου στρατιώτη.

Αν και ο Σταλόνε είχε κάποιες ιδέες για να επιστρέψει στον ρόλο (όπως την τεχνολογία CGI που θα τον έκανε νεότερο), τελικά θα παραδώσει τη σκυτάλη στη νέα γενιά, και για πρώτη φορά στην ιστορία του franchise, δεν θα συμμετέχει τόσο ενεργά στο σύμπαν του Ράμπο!

Οι θαυμαστές περίμεναν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την αντίδρασή του στην ανακοίνωση του νέου καστ. «Θα είναι μεγάλη πρόκληση» δήλωσε ο Sly, για την αποστολή που έχει αναλάβει ο νέος ηθοποιός. Και μεταξύ μας θα είναι, καθώς είναι η πρώτη φορά που και εμείς ως θεατές θα δούμε έναν διαφορετικό ηθοποιό από τον Σταλόνε, να ενσαρκώνει τον θρυλικό Ράμπο...



«Δεν ξέρω πολλά για τον νεαρό, αλλά θα είναι μεγάλη πρόκληση... Νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι φανταστικό, πραγματικά το πιστεύω, αν πετύχουν όλα τα σημεία», ανέφερε ο Σταλόνε μιλώντας στο Entertainment Tonight. «Πάντα θεωρούσα τον Ράμπο εξαιρετικά δημοφιλή. Ήταν αρχηγός της ποδοσφαιρικής ομάδας, έπαιρνε άριστα. Ήταν τέτοιος τύπος, αριστούχος. Και μετά ο πόλεμος τον κατέστρεψε και τον μετέτρεψε σε αυτή τη μηχανή καταστροφής, υποφέροντας από μετατραυματικό στρες. Θα ήθελα να δω αυτή την εξέλιξη του "Ανυπομονώ να πάω στον πόλεμο". Θα είναι διασκεδαστικό», εξήγησε ο Σταλόνε.

Η ιστορία του επερχόμενου πρίκουελ προηγείται των γεγονότων στο First Blood, την πρώτη ταινία της σειράς. Έχουν περάσει δεκαετίες από την πρώτη φορά που είδαμε τον Σταλόνε να υποδύεται τον βετεράνο του πολέμου του Βιετνάμ προσπαθώντας να νικήσει αυτούς που τον καταδιώκουν στα βουνά. Εκτός από τις πολυάριθμες συνέχειες ο Ράμπο εξελίχθηκε πλήρως ως χαρακτήρας. Την τελευταία φορά που τον είδαμε στο Rambo: Last Blood, πολεμούσε ένα μεξικανικό καρτέλ για να σώσει την ανιψιά του, και το έκανε σε μια άγρια και βίαιη ταινία, που ωστόσο δεν τα πήγε ιδιαίτερα καλά στους κινηματογράφους και επικρίθηκε έντονα για διάφορους λόγους