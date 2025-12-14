Η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα, την προσωπική της ζωή, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» βρέθηκε η Ευγενία Σαμαρά το πρωί της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου.

Σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, η γνωστή ηθοποιός μίλησε για τον έρωτα, την προσωπική της ζωή, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια.

Αναφερόμενη στον έρωτα και στον τρόπο που συχνά ερμηνεύουμε τις δυσκολίες μέσα σε μια σχέση, η Ευγενία Σαμαρά σημείωσε: «Από τη στιγμή που ένας έρωτας σου φέρνει την καταστροφή, δεν είναι το θέμα ο έρωτας μάλλον. Πρέπει να κάνεις ψυχοθεραπεία για να το βρεις. Γιατί με κάνεις να φτάνω σε τέτοια άκρα; Όχι ότι δεν θα κάνεις τρέλες για τον έρωτα, κυρίως σε μικρότερη ηλικία. Με την λέξη “τοξικός” εγώ μερικές φορές μπερδεύομαι, γιατί μπορεί να είμαστε και εμείς αυτό το τοξικό. Τι είναι τοξικό; Κάτι που δεν μου αρέσει; Είναι μια μεγάλη κουβέντα. Θέλω μια ησυχία στο πόσο εύκολα μπορεί να χαρακτηρίσουμε κάτι. Εγώ σίγουρα πιστεύω ότι έχω γίνει τοξική σε μια σχέση».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dexv7379nd8p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσον αφορά το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί, η Ευγενία Σαμαρά εξήγησε: «Η γονεϊκότητα μου φαίνεται δύσκολο πράγμα, μπράβο σε όσους το κάνουν. Θες πραγματικά να κάνεις το καλύτερο και να είσαι ψύχραιμος αλλά η ρημάδα η ζωή έρχεται και στο χαλάει. Πέρα από το κομμάτι το δικό μου που μπορεί να το σκέφτομαι, καταλαβαίνω περισσότερο τη μητέρα μου. Καταλαβαίνω περισσότερο τους γονείς μου».

«Την απόκτηση ενός παιδιού την αφήνω στη ζωή, πολλές φορές όσα πράγματα ήθελα δεν πήγαν έτσι όπως τα ήθελα. Οπότε λέω άσε όπως τα φέρει η ζωή, γιατί θέλω να έχω και τον έλεγχο σε όλα, τώρα λέω αν είναι να γίνει θα γίνει. Σίγουρα αν καταφέρω να το κάνω δεν θα μπορέσω να το κάνω με οργάνωση. Οπότε αν είναι να έρθει, θα έρθει, αλλιώς θα προσπεράσει», συμπλήρωσε η ηθοποιός.

Τέλος, όταν η συζήτηση στράφηκε στην πίστη και στην σχέση της με το Θεό, η ίδια ανέφερε: «Γενικά δεν μου αρέσει να κάνω συζητήσεις για την πίστη δημόσια, θα πω ότι πιστεύω στην καλοσύνη των ανθρώπων, η ζωή είναι έτσι που μερικές φορές δεν την εισπράττουμε. Σε αυτό πιστεύω στην καλοσύνη και στην αγάπη που έχουμε όλοι. Ο κάθε άνθρωπος αν κοιτάξει την ζωή του κάτι αγάπαει, αν δεν τον παρασύρει αυτή η μούρλα της ζωής που σε θυμώνει και σε κάνει να φτάνεις στα άκρα θα το δει ότι έτσι είναι».