Τα προγνωστικά μοντέλα δείχνουν ότι το φαινόμενο που θα εκδηλωθεί θα μελετάται για χρόνια.

Η τελευταία μακροπρόθεσμη ευρωπαϊκή πρόβλεψη δείχνει ότι υπάρχει 100% πιθανότητα για εκδήλωση του φαινομένου «σούπερ Ελ Νίνιο», που ενδεχομένως θα καταστείλει τη δραστηριότητα των τυφώνων και θα οδηγήσει σε πιο υγρό φθινόπωρο και χειμώνα στις νότιες ΗΠΑ, σύμφωνα με το FOX Weather.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων (ECMWF) δημοσίευσε το μακροπρόθεσμο προγνωστικό μοντέλο Μαΐου, το οποίο αυξάνει τις πιθανότητες να εκδηλωθεί έως τον Νοέμβριο το ισχυρότερο φαινόμενο Ελ Νίνιο που έχει καταγραφεί ποτέ.

Τον Μάρτιο, τα δεδομένα που έφταναν έως τον Σεπτέμβριο έδειχναν μόλις 55% πιθανότητα να επιτευχθεί το όριο ενός «σούπερ Ελ Νίνιο».



Το FOX Forecast Center ανέφερε ότι μια τόσο ισχυρή πρόβλεψη τόσο νωρίς σημαίνει πως το φαινόμενο μπορεί να αποτελέσει γεγονός που θα μελετάται για πολλά χρόνια.

Τυπικά, ένα ισχυρό Ελ Νίνιο όπως αυτό θα σήμαινε καταστολή της δραστηριότητας των τυφώνων στον Ατλαντικό και αυξημένη δραστηριότητα στον Ανατολικό Ειρηνικό

Ωστόσο, το ECMWF δεν δείχνει ακόμη σημαντική μείωση στις προβλέψεις για τυφώνες αυτή τη σεζόν, κάτι που σημαίνει ότι οι ισχυρότερες επιπτώσεις του Ελ Νίνιο μπορεί να γίνουν αισθητές αργότερα μέσα στη σεζόν.

Η τελευταία πρόβλεψη κάνει λόγο για 13 καταιγίδες και 6 τυφώνες. Ο μέσος όρος μιας σεζόν είναι 14 καταιγίδες και 7 τυφώνες, σύμφωνα με το FOX Forecast Center.

Κοντά στις ηπειρωτικές ΗΠΑ, το ECMWF προβλέπει δραστηριότητα κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα και βροχοπτώσεις πάνω από τον μέσο όρο στον βόρειο Κόλπο του Μεξικού.

Η πρόβλεψη δείχνει επίσης ότι η θερμοκρασία των υδάτων του Ατλαντικού θα είναι πάνω από τον μέσο όρο για το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν.

Ωστόσο, η πρόγνωση σκιαγραφεί εικόνα τροπικής δραστηριότητας κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα στο μεγαλύτερο μέρος της κύριας ζώνης ανάπτυξης καταιγίδων του Ατλαντικού. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι, παρότι το Ελ Νίνιο αναμένεται να περιορίσει σημαντικά την τροπική δραστηριότητα στον Ατλαντικό, ενδέχεται να μην την καταστείλει πλήρως, σύμφωνα με το FOX Forecast Center.

Η περίοδος των τυφώνων στον Ανατολικό Ειρηνικό ξεκινά στις 15 Μαΐου, ενώ στον Ατλαντικό την 1η Ιουνίου.

Με την επέκταση της πρόβλεψης, τα μοντέλα δείχνουν επίσης αυξημένες βροχοπτώσεις, πάνω από τον μέσο όρο, στις νότιες ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από FoxWeather