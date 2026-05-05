Αποχωρεί ο Χάρης Καστανίδης, έρχεται ο ...Πέτρος Παππάς και η Θρασκιά!

Είναι σημαντικό πλήγμα για τη Χαριλάου Τρικούπη η αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ. Όπως και τα όσα στη δήλωσή του και τις εμφανίσεις του στα μέσα ενημέρωσης αναφέρει για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Το ίδιο σημαντική είναι και η σύγκριση. Αποχωρεί από το ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Καστανίδης, εντάσσονται σε αυτό διάφοροι «γυρολόγοι» της πολιτικής, που κυνηγούν την έδρα.

Όπως στη Θεσσαλονίκη, η Ράνια Θρασκιά και κυρίως ο Πέτρος Παππάς, που μέσα σε λιγότερο από δυο χρόνια μεταπήδησε από τον ΣΥΡΙΖΑ στο κόμμα Κασσελάκη -του οποίου υπήρξε «πρωτοπαλλήκαρο» και εν συνεχεία στο ΠΑΣΟΚ ως υποστηρικτής του Ανδρουλάκη.

Ώ καιροί, ώ ήθη!

Ε.Σ.