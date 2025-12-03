«Καλό είναι να ακούσουν τον κ. Ανδρουλάκη ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία» με τη ΝΔ, τόνισε ο Χάρης Καστανίδης.

Αιχμές κατά στελεχών του ΠΑΣΟΚ που θολώνουν τη «γραμμή» Ανδρουλάκη ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία άφησε το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του κόμματος Χάρης Καστανίδης, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 και την εκπομπή «Απέναντι μικρόφωνο», με τους Σωτήρη Ξενάκη και Βασίλη Σκουρή.

Ερωτηθείς αν οι δηλώσεις των συνεργατών του κ. Ανδρουλάκη θολώνουν το μήνυμα του «ποτέ με τον κ. Μητσοτάκη, είμαστε σε απευθείας αντιπαράθεση», ανέφερε: «Υπολογίζω και εγώ ότι το εννοεί, ελπίζω να έχει τις δυνατότητες να περάσει το μήνυμα και να το εννοούν οι συνεργάτες του. Δεν είναι δυνατόν στελέχη της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ να είναι αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες δεξιών συνδυασμών. Δεν είναι δυνατόν στενοί άνθρωποι πολιτικού προσώπου του ΠΑΣΟΚ και του αρχηγού όπως ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής στο συνέδριο της ΚΕΔΕ να ψηφίζει τη γραμμή τη δεξιά και όχι της προοδευτικής παράταξης».

«Εγώ δεν είμαι ποτέ υπέρ των διαγραφών, η άποψη είναι άποψη απλώς πρέπει να αναδεικνύεται. Επειδή κατά το παρελθόν η ώσμωση με τη Δεξιά μπορεί να έχει αφήσει ένα δεξιό αέρα μυρωδιάς πάνω στα ρούχα ορισμένων και να σκέφτονται προς τα εκεί, καλό είναι να ακούσουν τον κ. Ανδρουλάκη- και πιστεύω ότι το εννοεί- ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία», πρόσθεσε.

Κληθείς να σχολιάσει τις φιλοφρονήσεις του Πέτρου Παππά στον Άδωνι Γεωργιάδη, είπε: «Πάμε να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο είναι άνευ ευρύτερης πολιτικής σημασίας. Φαίνεται ότι η χώρα έχει την πολυτέλεια να τα συζητάει αυτά την ώρα που «λάμπει» η κοινωνική ευημερία και η κοινωνική δικαιοσύνη, οι κοινωνικές ομάδες μπορούν να ζουν άνετα , οι γεωπολιτικές εντάσεις να αναβαθμίζουν την περιοχή και η διαφάνεια και η εντιμότητα να λάμπει σε αυτή τη χώρα. Συνεπώς εμείς τώρα πάμε να συζητήσουμε για τον κ. Παππά…».

Σχετικά με το σχόλιο του κ. Γεωργιάδη ότι δεν είναι κακό να είναι κανείς πολιτισμένος, ο Χ. Καστανίδης τόνισε: «Καθόλου κακό, είναι πάρα πολύ καλό να είναι κανείς πολιτισμένος εάν έβλεπα π.χ. ορισμένους κεντρικούς παράγοντες της Δεξιάς να συμπεριφέρονται με τρόπο γλυκερό, συντροφικό και με καλές κουβέντες και για τους αντιπάλους τους. Όταν ρωτάς αν πρέπει να είναι πολιτισμένος κάποιος προφανώς πρέπει να είναι αλλά αυτό αφορά πρώτα εσένα τον ίδιο που θέτεις το ερώτημα και κυρίως αν έχεις κάνει και κάτι σοβαρό για τη χώρα. Αν έχεις καταστρέψει δηλαδή τη χώρα ή ενδεχομένως στα θέματα υγείας είναι προφανές ότι το ΕΣΥ έχει τρομακτικά προβλήματα και διαλύεται δεν λες ότι κάνεις τα καλύτερα».

Για τα δημοσκοπικά ποσοστά του ΠΑΣΟΚ, σχολίασε: «Τα κόμματα του δημοκρατικού σοσιαλισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα θα πρέπει να ξανασυστηθούν ιδεολογικά. Το ΠΑΣΟΚ πλήρωσε τη διαχείριση της κρίσης χρεωκοπίας, τη δημοσιονομική κρίση την οποία δημιούργησε η Δεξιά. Το καταπληκτικό σε αυτήν τη χώρα είναι ότι επιτρέπουν (οι πολίτες) να κουνούν το δάχτυλο σε αυτούς που χρεωκόπησαν τη χώρα και είναι πιο αυστηροί απέναντι στη δημοκρατική παράταξη. Η διαχείριση της δημοσιονομικής κρίσης δημιούργησε σοβαρό θέμα στις σχέσεις εμπιστοσύνης και θα πρέπει να ξανασυστηθεί το ΠΑΣΟΚ, αυτό σημαίνει μια ιδεολογική ταυτότητα η οποία να είναι καθαρή».

Ερωτηθείς αν θα πάει στη σημερινή παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, ανέφερε: «Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, θα το σκεφτόμουνα».

Στην ερώτηση αν εκτιμά ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πολιτικό μέλλον, απάντησε «Δεν εκτιμώ απολύτως τίποτα διότι θέλω να αποφύγω βιαστικές κρίσεις».