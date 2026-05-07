«Θεωρώ ότι o Akylas είναι ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί», πρόσθεσε η Νατάσα Μποφίλιου.

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» παραχώρησε η Νατάσα Μποφίλιου όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη Eurovision αλλά και την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας με το Γιάννη Χαρούλη, με το απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης συνέντευξης η ερμηνεύτρια αποκάλυψε ότι της έχουν γίνει προτάσεις να συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό εκπροσωπώντας την Ελλάδα, ενώ παράλληλα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανέβει μελλοντικά στη σκηνή του θεάτρου: «Θα μπορούσα να κάνω κάτι στο θέατρο, αν υπήρχε κάτι που να ένιωθα ότι μου ταιριάζει και με δεδομένο ότι θα είναι κάτι μουσικό. Δεν το έχω σκεφτεί (σ.σ να πάει στη Eurovision). Έχουν γίνει προτάσεις κατά καιρούς, αλλά είναι κάτι που δεν το έχουμε σκεφτεί».

Όταν ρωτήθηκε για τον Akyla, απάντησε εστιάζοντας στον χαρακτήρα και τη σκηνική παρουσία του: «Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ γλυκό παιδί. Δεν τον γνωρίζω προσωπικά, αλλά έχω αυτήν την αίσθηση, και είναι πάρα πολύ ταλαντούχος. Μου αρέσει πολύ δηλαδή και το τραγούδι και έχει φοβερή σκηνική παρουσία. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό το παιδί έχει πολύ αστέρι και του εύχομαι τα καλύτερα».

Τέλος, απαντώντας στα ερωτήματα αναφορικά με την ακύρωση της παγκόσμιας περιοδείας με τον Γιάννη Χαρούλη, τόνισε ότι ήταν μία δύσκολη και στενάχωρη συνθήκη η οποία επηρέασε τα επαγγελματικά τους βήματα: «Σημασία έχει να σηκώνεσαι και να ξαναπροσπαθείς. Ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο και στενάχωρο και επηρέασε πάρα πολύ τα επαγγελματικά μας σχέδια, αλλά κρατάω το καλλιτεχνικό, τη σχέση και τα υπέροχα πράγματα που έζησα με το Γιάννη δουλεύοντας γι’ αυτό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dic9qsq8jm55?integrationId=40599y14juihe6ly}