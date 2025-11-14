Μία νέα, συγκλονιστική υπόθεση ερευνά το «Φως στο Τούνελ», απόψε στις 23:20, στο MEGA. Η Αγγελική Νικολούλη φωτίζει τα σκοτεινά μονοπάτια μιας ιστορίας που συγκλονίζει.
- Τα ένοχα μυστικά, ο φόβος και η σιωπή…
- Τι είδε η μητέρα και έγινε ο εφιάλτης της;
- Ποιοι και γιατί δεν ήθελαν να περάσει το κατώφλι των Αρχών;
- Το μοιραίο πρωινό της εξαφάνισης και τα ευρήματα που κάποιοι σκόπιμα τοποθέτησαν.
- Το μήνυμα - προειδοποίηση για να μείνουν τα στόματα κλειστά
Επίσης, το «Φως στο Τούνελ» αποκαλύπτει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις σε άλλη, πολύκροτη υπόθεση.
{https://www.youtube.com/watch?v=OtotXgHSqNY}