Ο παίκτης αιφνιδίασε την παρουσιάστρια με την πρόταση που της έκανε.

Ένα απρόβλεπτο και ιδιαίτερα χιουμοριστικό περιστατικό σημειώθηκε σε ένα από τα επεισόδια του «Ρουκ Ζουκ», όταν η Ζέτα Μακρυπούλια βρέθηκε μπροστά σε μια… πρόταση που δεν περίμενε.

Ο παίκτης αποφάσισε να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία της παρουσίας του στο τηλεπαιχνίδι, όχι μόνο για να παίξει, αλλά και για να βοηθήσει την προσωπική ζωή του πατέρα του.

Πριν ξεκινήσει ο γύρος του παιχνιδιού, ο νεαρός αιφνιδίασε την παρουσιάστρια με μια προσωπική ερώτηση:

«Αρχικά, είσαι ελεύθερη;» τη ρώτησε, αφήνοντας τη Ζέτα εμφανώς ξαφνιασμένη.

Με χιούμορ και άνεση, ο Βασίλης εξήγησε αμέσως την πρόθεσή του:

«Έχουμε ένα θέμα με τον πατέρα μου… Έχουν χωρίσει με τη μάνα μου δέκα χρόνια. Είναι κούκλος σαν εμένα, μόνο που είναι μελαχρινός. Πολύ εργατικός, κύριος, άντρας… βαρύς κι ασήκωτος!»

Η αφοπλιστική του περιγραφή έκανε το πλατό να ξεσπάσει σε γέλια, ενώ η Ζέτα Μακρυπούλια σχολίασε χαμογελώντας: «Μου προξενεύει τον πατέρα του;»

Παρά την αναπάντεχη τροπή, η παρουσιάστρια αντιμετώπισε την κατάσταση με τη γνωστή της ευγένεια και χιουμοριστική διάθεση, ευχαριστώντας τον Βασίλη για την πρόταση. Εκείνος έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν ήθελε να παρεξηγηθεί, καθώς δεν γνώριζε αν η παρουσιάστρια είναι διαθέσιμη ή όχι.

Στο τέλος, η Ζέτα έκλεισε το στιγμιότυπο με ακόμα περισσότερη δόση χιούμορ, στέλνοντας δημόσια χαιρετισμούς: «Να στείλω τα φιλιά μου στον πατέρα. Δημήτρη μου, φιλάκια πολλά».

