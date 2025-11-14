Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στην συνέντευξη που έδωσε ο Ρούτσι στην εκπομπή της υπνοθεραπεύτριας.

Το πρωί της Παρασκευής, η Φαίη Σκορδά τοποθετήθηκε στην εκπομπή Buongiorno σχετικά με την απόφαση του Πάνου Ρούτσι να εμφανιστεί στην εκπομπή της υπνωτίστριας Άντζυς Λουπέσκου.

Η κίνηση αυτή άνοιξε νέο κύκλο δημόσιας συζήτησης για την ευαλωτότητα των γονιών που έχασαν παιδιά στο δυστύχημα των Τεμπών.

«Ένας γονιός που έχει χάσει το παιδί του μπορεί να κάνει τα πάντα. Γι’ αυτό ήθελα να ξεκινήσω εγώ και να πάρω τον λόγο… καταλαβαίνετε γιατί. Όταν υπάρχει ανάγκη, όταν πρόκειται για θέμα υγείας, θα προσπαθήσεις τα πάντα. Είσαι ευάλωτος όταν έχεις χάσει το παιδί σου· έχεις χάσει τα πάντα. Εκεί πρέπει η ελληνική κοινωνία, αλλά και ο δημόσιος διάλογος, να έχουν πρακτική στήριξη. Και αναρωτιέμαι: τι σχέση έχει η θεραπεύτρια με αυτές τις ερωτήσεις;», σημείωσε η παρουσιάστρια.

Η Κατερίνα Ζαρίφη πρόσθεσε: «Στην απόγνωσή του, ένας πατέρας που θέλει έστω και μία απάντηση θα λυγίσει όταν κάποιος του πει ίσως σου δώσω μια πληροφορία παραπάνω».

{https://exchange.glomex.com/video/v-de89ulrt6ee1?integrationId=40599y14juihe6ly}