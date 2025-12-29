Χιόνια και στην Αττική προβλέπει ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, ενώ και άλλοι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια.

Ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό να ρίχνει τη θερμοκρασία κατά πολύ και για πρώτη φορά να μιλάμε για κρύο, καθώς στα υπερβόρεια της χώρας η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και -10.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, την παραμονή Πρωτοχρονιάς ο νομός Αττικής θέτει υποψηφιότητα να δει κάποιες χιονοπτώσεις, κυρίως στα βόρεια προάστια, χωρίς προβλήματα. Η Πρωτοχρονιά θα είναι μια καλή ημέρα με χαμηλές θερμοκρασίες, παγετό τη νύχτα και το πρωί, «ήλιος με δόντια». Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή θα είναι βελτιωμένος ο καιρός.

Με τη σειρά της η μετεωρολόγος του Action24, Όλγα Παπαβγούλη, κάνει λόγο για μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας αλλά και για αρκετές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Συγκεκριμένα, στην αλλαγή του χρόνου αναμένεται να χιονίσει σε περιοχές όπως η Βοιωτία από τα 300 μέτρα υψόμετρο και πάνω αλλά και σε Κιθαιρώνα, Πάρνηθα και Πεντέλη. Όπως είπε η κ. Παπαβγούλη, οι νιφάδες χιονού ενδεχομένως να φτάσουν και στα υπερβόρεια του νομού, σε περιοχές όπως ο Βαρνάβας και η Ιπποκράτειος Πολιτεία.