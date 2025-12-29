Το ζευγάρι θα συνεχίσει να διαχειρίζεται το ράντσο για όλη την υπόλοιπη ζωή του, ενώ η κυριότητα θα μεταβιβαστεί στον οργανισμό σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Ντέιλ και η Τζάνετ Βέσεθ αποφάσισαν να δωρίσουν το ράντσο τους, αξίας 21,6 εκατ. δολαρίων, στη Ranchers Stewardship Alliance (RSA), έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που έχει ιδρυθεί και διοικείται από κτηνοτρόφους.

Σύμφωνα με την Whitefish Pilot, ο Ντέιλ Βέσεθ συνεργάζεται εδώ και χρόνια με τη συγκεκριμένη οργάνωση, παρακολουθώντας στενά την εξέλιξή της.

«Έχουμε δει τη RSA να εξελίσσεται σε κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Είμαστε περήφανοι που γνωρίζουμε ότι το ράντσο θα αποτελεί μέρος αυτού. Θα το διατηρήσουν ενεργό, όπως ακριβώς πρέπει», δήλωσε.

Η RSA έχει ως στόχο τη στήριξη των αγροτικών κοινοτήτων μέσω της βιώσιμης κτηνοτροφίας και τη διατήρηση ανθεκτικών οικοσυστημάτων στις εκτάσεις που διαχειρίζονται οι κτηνοτρόφοι. Παράλληλα, επιδιώκει να βοηθήσει τους παραγωγούς να αξιοποιούν τη γη με σύνεση και να συμμετέχουν ενεργά σε πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος, ώστε η κτηνοτροφία να παραμείνει βιώσιμη για τις επόμενες γενιές.

Η δωρεά αιφνιδίασε τη διοίκηση της οργάνωσης. Η πρόεδρος της RSA, Κόνι Φρεντς, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «όλοι μείναμε άφωνοι» και πρόσθεσε πως είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με λόγια η σημασία μιας τέτοιας χειρονομίας, τόσο για τον οργανισμό όσο και για το μέλλον της κτηνοτροφίας και της περιβαλλοντικής προστασίας.

Η Land Trust Alliance επισημαίνει ότι δωρεές αυτού του μεγέθους συμβάλλουν σε πολλαπλά επίπεδα: από τη διατήρηση φυσικών οικοτόπων έως την αντιμετώπιση κοινωνικών ανισοτήτων και την κλιματική κρίση.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί εξαίρεση στη διαχρονική στάση των Βέσεθ απέναντι στο περιβάλλον.

Το ζευγάρι έχει τιμηθεί επανειλημμένα για τη διαχείριση της γης του, με διακρίσεις όπως το βραβείο Outstanding Conservationist of the Year από το Phillips Conservation District και το Environmental Stewardship Award της National Cattlemen’s Beef Association.

Παρόμοιες επιλογές κάνουν και άλλοι εύποροι ιδιοκτήτες γης στις ΗΠΑ. Στη Μασαχουσέτη, η οικογένεια White παραχώρησε 400 στρέμματα δάσους σε οργανισμό προστασίας γης, ενώ στο Μέιν η Ντόνα Ρόγκενθιν δώρισε 326 στρέμματα σε ένωση ιδιοκτητών δασικών εκτάσεων.

Τέτοιες δωρεές διασφαλίζουν ότι εκτάσεις με υψηλή περιβαλλοντική αξία θα προστατευτούν και δεν θα δομηθούν στο μέλλον, συμβάλλοντας στη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Και όπως επισημαίνουν οι οργανώσεις, ακόμη και μικρότερες δωρεές προς περιβαλλοντικούς σκοπούς μπορούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην προστασία των οικοσυστημάτων.

Πηγή: TheCoolDown