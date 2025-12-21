Τι είπε για τις διαδικασίες εκταφής του γιού του.

Ο Πάνος Ρούτσι εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία σχετικά με την αίτηση εκταφής της σορού του παιδιού του. Σε δηλώσεις του, τονίζει ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία που θα ακολουθηθεί στη χώρα, γεγονός που προκαλεί έντονη ανησυχία για την ακεραιότητα του ελέγχου.

Ο ίδιος επισημαίνει την ανάγκη για διαφάνεια και αξιοπιστία ενώ τονίζει πως η κατάσταση μέχρι σήμερα εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία των ιατροδικαστικών ερευνών και την υποστήριξη που παρέχεται στις οικογένειες που βιώνουν τέτοιες τραγωδίες.

