Το υπουργείο Δικαιοσύνης απαγορεύει ακόμα και στους τεχνικούς συμβούλους των οικογενειών να λάβουν δείγμα των σορών και να το στείλουν στο εξωτερικό.

«Μην το ανοίγετε το θέμα του Ρούτσι, γιατί την εκταφή ακόμα την ψάχνουμε», είπε με… ύφος κατόχου της απόλυτης αλήθειας ο βουλευτής της Ν.Δ, Βασίλης Οικονόμου πριν λίγες μέρες, στη διάρκεια τηλεοπτικής του παρουσίας στο OPEN. Η προσπάθεια του αυτή να επιρρίψει τις ευθύνες στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, πέφτει στο κενό καθώς η Δικαιοσύνη συνεχίζει να θέτει προσκόμματα στη διαδικασία.

Δύο χρόνια μετά την πεισματική άρνηση της Δικαιοσύνης να διενεργηθούν εκταφές, τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews, αποκλείει οποιαδήποτε δυνατότητα των συγγενών των θυμάτων να προσφύγουν σε εργαστήριο του εξωτερικού για να κάνουν τις εξετάσεις που έχουν ζητήσει. Αν και η Δικαιοσύνη έκανε στροφή 180 μοιρών κάτω από την πίεση της απεργίας πείνας του Ρούτσι και δέχθηκε τις εκταφές τώρα «ανακρούει πρύμναν», απαγορεύοντας ακόμα και στους τεχνικούς συμβούλους των οικογενειών να λάβουν δείγμα των σορών και να το στείλουν στο εξωτερικό. Τους καθιστά, δηλαδή, απλούς παρατηρητές της διαδικασίας. Επιπλέον υποδεικνύει μόνο τα ελληνικά εργαστήρια ως κατάλληλα για να αποφανθούν και στερεί από τους συγγενείς το δικαίωμα να κάνουν στις σορούς των παιδιών τους όλες τις εξετάσεις που θεωρούνται αναγκαίες για την διερεύνηση της αλήθειας.

Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπάνω εισαγγελικές πηγές αναφέρουν ότι σε περίπτωση που δεν μπορούν να διενεργηθούν στην Ελλάδα όλες οι εξετάσεις, που αιτούνται οι συγγενείς τότε δεν θα γίνουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι δόθηκε νέα προθεσμία ακόμη 15 ημερών στην πραγματογνώμονα ιατροδικαστή, που έχει οριστεί προκειμένου να εντοπίσει εργαστήριο εντός της χώρας στο οποίο μπορούν να γίνουν οι εξετάσεις που ζήτησε η οικογένεια του Πάνου Ρούτσι. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατό να εντοπιστεί στην Ελλάδα το κατάλληλο εργαστήριο.

Σύμφωνα με τους συγγενείς δεν υπάρχουν κατάλληλα εργαστήρια στην Ελλάδα για να γίνει επαρκής έλεγχος. Να σημειωθεί ότι το αίτημα εκταφής δεν αφορά μόνο στην οικογένεια Ρούτσι αλλά και σε άλλες οκτώ οικογένειες θυμάτων.

Τι έχει γίνει μέχρι σήμερα

Στις 6 Οκτωβρίου 2025 και αφού ο Πάνος Ρούτσι βρισκόταν στην 23η ημέρα απεργίας πείνας, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ανακοίνωσε ότι θα επιτραπούν και άλλες εξετάσεις πέραν της ταυτοποίησης μέσω DNA στις σορούς θυμάτων των Τεμπών. Η έγκριση δόθηκε αφού η Εισαγγελία Εφετών Λάρισας ανέσυρε δικογραφία που αφορούσε στην αναζήτηση ευθυνών για παράβαση καθήκοντος για τους ιατροδικαστές που χειρίστηκαν την υπόθεση. Η δικογραφία συσχετίστηκε με την προκαταρκτική που διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Η προκαταρκτική ανατέθηκε στην Αστυνομία, η οποία λίγες μέρες μετά την 6η Οκτωβρίου ξεκίνησε να επικοινωνεί με τους συγγενείς των πενήντα επτά (57) θυμάτων για να απαντήσουν εάν επιθυμούν εκταφή καθώς και το είδος των εξετάσεων που επιθυμούν. Εννέα συγγενείς θυμάτων απάντησαν τελικά ότι επιθυμούν εκταφή και τους δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών προκειμένου να αποστείλουν το είδος των εξετάσεων. Παρότι εισαγγελικές πηγές ανέφεραν πριν καιρό ότι οι εξετάσεις μπορούν να γίνουν σε εργαστήριο του εξωτερικού, σε περίπτωση που δεν υπάρξει κατάλληλο στην Ελλάδα, αυτό άλλαξε. Έτσι η απόφαση πλέον είναι οι εξετάσεις στις σορούς να γίνουν μόνο σε εγχώριο εργαστήριο και σε περίπτωση που αυτό δεν μπορεί να προβεί σε όλες τις εξετάσεις που έχουν ζητήσει συγγενείς, τότε κάποιες θα παραλειφθούν. Οπότε η απορία προκύπτει αβίαστα. Ποιος ο λόγος να ζητηθεί από τους γονείς να καταθέσουν εγγράφως και σε συγκεκριμένη προθεσμία τις εξετάσεις, εάν αυτές δεν θα γίνουν; Γιατί χάθηκε χρόνος με αυτή τη διαδικασία; Γιατί δύο μήνες μετά δεν έχουν οριστεί οι πραγματογνώμονες και για τις εννέα περιπτώσεις;

Επιπροσθέτως, παρότι εισαγγελικές πηγές ανέφεραν σε προγενέστερο χρόνο ότι οι ιατροδικαστές που οι οικογένειες θα ορίσουν ως τεχνικούς συμβούλους θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το αιτηθούν εγγράφως να λάβουν δείγμα από τις σορούς και να το αποστείλουν για εξέταση σε εργαστήριο της επιλογής τους, ούτε αυτό τελικά θα επιτραπεί. Οι τεχνικοί σύμβουλοι θα είναι περίπου παρατηρητές της διαδικασίας.

Για να προχωρήσει επίσης η πράξη της εκταφής θα πρέπει προηγουμένως να έχει βρεθεί το εργαστήριο, ώστε οι σοροί να μεταφερθούν απευθείας στον χώρο του εργαστηρίου.

Για όλους αυτούς τους λόγους δύο μήνες μετά την έγκριση για επιπλέον εξετάσεις και τρεις μήνες πριν την έναρξη της κύριας δίκης της υπόθεσης δεν έχουν γίνει ακόμη οι εκταφές, παρότι οι συγγενείς το ζήτησαν και μάλιστα εξαιρετικά αναλυτικά, προσδιορίζοντας τις ακριβείς εξετάσεις. Όπως τους ζητήθηκε.