Η πολιτικός όπως ανέφερε, αιφνιδιάστηκε από τη στάση της δημοσιογράφου.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή Buongiorno με τη Φαίη Σκορδά και μίλησε ανοιχτά για τους λόγους που την οδήγησαν να αποχωρήσει από την εκπομπή της Φαίης Μαυραγάνη στον ΣΚΑΪ.

«Δεν μετάνιωσα που έφυγα από την εκπομπή. Υπήρχε μία στόχευση από πλευράς της εκπομπής να μην συζητηθούν τα πραγματικά σημαντικά θέματα. Είναι σημαντικό ο κόσμος να καταλαβαίνει πώς χειραγωγείται· αντί να αναδεικνύουμε ουσιώδη ζητήματα, εστιάζαμε σε ανύπαρκτα», τόνισε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ανέφερε επίσης ότι αιφνιδιάστηκε από τη στάση της δημοσιογράφου. «Με αιφνιδίασε, και ήταν πολύ καθαρό τι συνέβαινε. Ο καθένας επιλέγει. Υπήρχε μια επιμονή και μια περιπαικτική διάθεση να συζητήσουμε για το ανύπαρκτο», πρόσθεσε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-de8aifb4kng9?integrationId=40599y14juihe6ly}