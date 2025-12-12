Ο Σαρίφ περίμενε για 40 λεπτά τον Πούτιν, προτού αποφασίσει να κάνει την κίνησή του.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ ήθελε να συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά βαρέθηκε να περιμένει. Έτσι, αποφάσισε να «εισβάλει» στη συνάντηση που είχε εκείνη την ώρα ο Ρώσος πρόεδρος με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Σαρίφ ήταν προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Πούτιν στο περιθώριο διεθνούς φόρουμ στο Τουρκμενιστάν. Σύμφωνα με το RT India, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν περίμενε επί 40 λεπτά, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών του, Ισάκ Νταρ, προτού αποφασίσει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του.

Βγήκε από την αίθουσα και μπήκε στη διπλανή, όπου εκείνη την ώρα ο Πούτιν συναντούσε τον Ερντογάν. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Σαρίφ αποχώρησε έπειτα από περίπου 10 λεπτά. Το Anadolu επίσης αναφέρει ότι ο Σαρίφ παρέστη στη συνάντηση Πούτιν - Ερντογάν, δίχως να διευκρινίζει πώς και γιατί συνέβη αυτό.

{https://x.com/RT_India_news/status/1999452672030921070}