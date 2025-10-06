Η ανάκληση αφορά σε μοντέλα i20, i20N, Bayon (BC3), παραγωγής από Απρίλιο 2021 ως και Μάρτιο 2023.

Aνακαλούνται 5.058 οχήματα Hyundai και ειδικότερα μοντέλων i20, i20N, Bayon (BC3) που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και συγκεκριμένα το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Συμμόρφωσης Βιομηχανικών Προϊόντων, ανακοινώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία HYUNDAI MOTOR COMPANY σε συνεργασία με τους εθνικούς διανομείς και ειδικότερα την εταιρεία Hyundai ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., Γενικό Αντιπρόσωπο και Εισαγωγέα των οχημάτων Hyundai στην Ελλάδα, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας αυτοκινήτων Hyundai μοντέλων i20, i20N, Bayon (BC3).

Τα μοντέλα που ανακαλούνται - Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης περιλαμβάνει 5.058 οχήματα Hyundai και αφορά σε μοντέλα i20, i20N, Bayon (BC3), παραγωγής από Απρίλιο 2021 ως και Μάρτιο 2023 που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από τον Επίσημο Εισαγωγέα. Στα επηρεαζόμενα οχήματα, σύμφωνα με τον Κατασκευαστή, ενδέχεται να προκληθεί μειωμένη απόδοση κινητήρα ή/και ακινητοποίηση οχήματος, λόγω δυσλειτουργίας στην αντλία καυσίμου. Κατά συνέπεια αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχήματος.

Ως εκ τούτου κρίνεται σκόπιμη και απαραίτητη η αντικατάσταση αντλίας καυσίμου. Οι ιδιοκτήτες των εμπλεκόμενων οχημάτων θα ενημερωθούν προσωπικά και εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να προσέλθουν, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού, στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Hyundai ανά την Ελλάδα, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση αντλίας καυσίμου.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών / Τεχνική Διεύθυνση της εταιρείας Hyundai

ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. στο τηλέφωνο 210 5507215 (αρμόδια κ. Μαρία Κατερτζιάδου) ώρες λειτουργίας 09.00 - 17.00 καθημερινά ή/και στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.