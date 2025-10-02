Η μάχη στην κορυφή της κατηγορίας Α παραμένει αδυσώπητη, έστω και με λιγότερες ταξινομήσεις συγκριτικά με το παρελθόν.

Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου, αλλάζει με σημαντική ταχύτητα και τα πάλαι ποτέ παραδοσιακά μοντέλα πόλης, βλέπουν πλέον τη θέση τους να απειλείται. Ποιοι είναι οι λόγοι που φτάσαμε εδώ; Συγκεκριμένα λοιπόν, με την γλώσσα των αριθμών, στο διάστημα Ιανουαρίου–Αυγούστου 2025, ταξινομήθηκαν μόλις 7.579 αυτοκίνητα της κατηγορίας Α, δηλαδή μόλις το 7,5% του συνόλου της εγχώριας αγοράς. Πριν λίγα χρόνια, θυμόμαστε πως τα μικρά αυτά μοντέλα αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της αγοράς, σήμερα όμως, το κοινό δείχνει να τους γυρίζει εύκολα την πλάτη και να στρέφεται μαζικά τόσο σε crossover όσο και σε SUV. Είτε πρόκειται για τάση είτε για μόδα, αυτό συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας.

Παρόλα αυτά, η μάχη στην κορυφή της κατηγορίας Α παραμένει αδυσώπητη, έστω και με λιγότερες ταξινομήσεις συγκριτικά με το παρελθόν. Το Kia Picanto κρατά την πρώτη θέση με 2.747 ταξινομήσεις, έχοντας όμως κολλημένο πίσω του το Fiat Panda με 2.711. Δύο αυτοκίνητα που έχουν γράψει ιστορία στην ελληνική καθημερινότητα, εξακολουθούν να κονταροχτυπιούνται για την προτίμηση του κοινού.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, ωστόσο, είναι η είσοδος ενός «αουτσάιντερ», το αμιγώς ηλεκτρικό Leapmotor T03 καταφέρνει να μπει στην πρώτη πεντάδα. Η παρουσία του δείχνει ότι, ακόμη και σε μια κατηγορία που μετρά κάθε ευρώ κόστους κτήσης και χρήσης, η ηλεκτροκίνηση βρίσκει σιγά σιγά χώρο και επί ελληνικού εδάφους.

Πάντως, οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα μια συγκεκριμένη αγοραστική μετατόπιση. Τα μικρά αυτοκίνητα χάνουν μερίδιο, καθώς όλο και περισσότεροι οδηγοί επιλέγουν πια τα πιο μπάνικα B-SUV και τα supermini, που προσφέρουν σίγουρα μεγαλύτερους χώρους και πιο «πλήρη» εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, χωρίς παράλληλα να ξεφεύγουν πολύ σε τιμή κτήσης. Αυτός είναι ο σημαντικότερος λόγος που τα μίνι αυτοκίνητα πόλης βρίσκονται στα...αζήτητα. Κι όμως, αυτοί που τα εμπιστεύονται ακόμη έχουν αντίθετη άποψη. Τα μοντέλα πόλης παραμένουν αναντικατάστατα, για όσους κινούνται καθημερινά σε πυκνή κυκλοφορία στις μεγαλουπόλεις και ψάχνουν ταυτόχρονα χαμηλά έξοδα και ανάλογα κόστη χρήσης.

Νέοι καιροί, νέα ήθη θα μου πείτε εύλογα. Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι ξεκάθαρη, η κατηγορία Α μπορεί να μικραίνει με το πέρασμα του χρόνου, αλλά δεν παραδίδει τελικά εύκολα τα όπλα. Το ικανό Kia Picanto, το αειθαλές Fiat Panda (για όσο ακόμη υπάρχει εν ζωή), το ολοκληρωμένο Hyundai i10, αλλά και οι νέοι αξιόλογοι “ηλεκτρικοί παίκτες” της αγοράς, όπως είναι τα νέα Hyundai Inster και BYD Dolphin Surf, υπόσχονται να κρατήσουν ζωντανό το ενδιαφέρον για τα «αμιγώς» αυτοκίνητα πόλης.

Τελευταία μάλιστα, μάθαμε πως επιστρέφει (αποκλειστικά σε ηλεκτρική έκδοση) δριμύτερο και το γνωστό μας smartάκι, με τις γνωστές αρετές του στο παρκάρισμα (ελέω λιλιπούτειων διαστάσεων) και στην ευέλικτη κίνηση στους μποτιλιαρισμένους δρόμους της πρωτεύουσας, οπότε η κουβέντα σίγουρα έχει και συνέχεια...