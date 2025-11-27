Μόνο στα Τρίκαλα η ΑΑΔΕ εντόπισε σε επιχείρηση μεταχειρισμένων 102 αυτοκίνητα που έπρεπε να είναι σε ακινησία.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανακοίνωσε τον εντοπισμό 161 οχημάτων που κυκλοφορούσαν παράνομα, παραβιάζοντας το καθεστώς ακινησίας, ύστερα από στοχευμένη ανάλυση δεδομένων και σειρά ελέγχων σε όλη τη χώρα. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν επιχειρήσεις σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Θεσσαλία και Κρήτη, εντοπίζοντας οχήματα που ενώ είχαν δηλωθεί σε ακινησία, βρέθηκαν να κυκλοφορούν κανονικά, να φέρουν πινακίδες ή να βρίσκονται σε διαφορετικό τόπο από αυτόν που είχε δηλωθεί. Σημαντικός αριθμός περιπτώσεων αφορούσε επίσης κομμένα οχήματα, τα οποία προορίζονταν για διάθεση ως ανταλλακτικά χωρίς να ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες.

Η μεγαλύτερη υπόθεση καταγράφηκε στον νομό Τρικάλων, όπου σε έλεγχο σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και ανταλλακτικών εντοπίστηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρά το γεγονός ότι έπρεπε να βρίσκονται σε ακινησία. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι για τρία από αυτά δεν είχε καταβληθεί το προβλεπόμενο Τέλος Ταξινόμησης. Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 11 οχήματα που παραβίαζαν το καθεστώς ακινησίας, ενώ στο Ηράκλειο οι αρχές εντόπισαν 38 μοτοσυκλέτες και ένα αυτοκίνητο να κυκλοφορούν παράνομα. Στην Αττική οι έλεγχοι αποκάλυψαν ακόμη 9 παραβάσεις.

Για κάθε περίπτωση παραβίασης του καθεστώτος ακινησίας επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 10.000 ευρώ, με το συνολικό ύψος των προστίμων να ξεπερνά το 1,6 εκατομμύριο ευρώ. Σε ενδεχόμενη υποτροπή, το πρόστιμο τριπλασιάζεται, όπως προβλέπει η νομοθεσία.