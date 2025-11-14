9 υπεξαιρέσεις ενοικιαζόμενων οχημάτων και 5 περιπτώσεις λαθρεμπορίας πλαστογραφημένων οχημάτων είναι μερικές από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προχώρησε στην εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούταν σε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων, απάτες σε βάρος ασφαλιστικών εταιρειών και λαθρεμπόριο οχημάτων μέσω πλαστών εγγράφων ταξινόμησης. Η συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου σε έξι περιοχές της Αττικής, Νέα Μάκρη, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Κυψέλη, Κολωνό, καθώς και στον Τύρναβο, με αποτέλεσμα τη σύλληψη δέκα βασικών μελών της οργάνωσης.

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται κατά περίπτωση για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, απάτες, πλαστογραφίες, υπεξαιρέσεις, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις του τελωνειακού κώδικα και του νόμου περί όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 28 άτομα που φέρεται να υποστήριζαν το κύκλωμα σε επιμέρους ενέργειες. Από την προανάκριση προέκυψε ότι η οργάνωση έχει διαπράξει 16 κλοπές αυτοκινήτων, 13 ψευδείς δηλώσεις κλοπών με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, 9 υπεξαιρέσεις ενοικιαζόμενων οχημάτων και 5 υποθέσεις λαθρεμπορίας πλαστογραφημένων οχημάτων.

Bίντεο από την αστυνομική επιχείρηση

Πώς δρούσε το κύκλωμα με τις απάτες στα αυτοκίνητα

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκμεταλλευόμενα «κενό» στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου οχημάτων που εισάγονται από το εξωτερικό, προχωρούσαν στην κατάρτιση πλαστών τιμολογίων αγοράς και πλαστών αδειών κυκλοφορίας ξένων Αρχών. Με τα έγγραφα αυτά, ταξινομούσαν τα οχήματα στην Ελλάδα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούσαν τα συνοδευτικά έγγραφα, ώστε στη συνέχεια να αφαιρέσουν όχημα ίδιου τύπου, μοντέλου και χρώματος. Για την αφαίρεση των οχημάτων, τα μέλη της οργάνωσης, χρησιμοποιούσαν τεχνικά μέσα και στη συνέχεια προέβαιναν σε αλλοίωση των αριθμών πλαισίου και κινητήρα, ώστε αυτά να εμφανίζονται ως νόμιμα ταξινομημένα. Στη συνέχεια, τα διέθεταν προς πώληση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ή τα μεταβίβαζαν σε τρίτα πρόσωπα, τα οποία ακολούθως δήλωναν ψευδώς κλοπή για να εισπράξουν αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες. Μάλιστα, για τη νομιμοποίηση της δράσης τους, είχαν ιδρύσει εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων-«φάντασμα», μέσω της οποίας από το 2022 έως σήμερα είχαν ταξινομηθεί συνολικά 33 οχήματα, χρησιμοποιώντας ως διαχειριστές και «μπροστινούς» άτομα που αγνοούσαν τη δραστηριότητα και λάμβαναν συμβολικές αμοιβές. Παράλληλα, μίσθωναν οχήματα από εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης και, λίγες ημέρες αργότερα, δήλωναν ψευδώς την κλοπή τους, παραδίδοντας τα οχήματα στην οργάνωση για περαιτέρω διάθεση. Η ζημία που προκάλεσαν στην εν λόγω εταιρεία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Για να πετύχει τον σκοπό της, η οργάνωση διέθετε δομημένη ιεραρχία και κατανομή ρόλων, ως εξής:

52χρονος, είχε τον καθοδηγητικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη των πλαστών εγγράφων και το συντονισμό των ενεργειών της οργάνωσης,

35χρονη, εντόπιζε τα άτομα που θα χρησιμοποιούνταν ως «μπροστινοί» και μεριμνούσε για τη νομιμοποίηση των παράνομων εσόδων μέσω επιχειρήσεων που φαινομενικά λειτουργούσαν νόμιμα,

44χρονος και 34χρονη, είχαν την ευθύνη για την πώληση των κλεμμένων και πλαστογραφημένων οχημάτων, καθοδηγώντας τους «μπροστινούς» στις ψευδείς δηλώσεις κλοπών,

50χρονος, ενεργούσε ως λογιστής της οργάνωσης, διαχειριζόταν τα οικονομικά και φρόντιζε για τη δημιουργία και διαχείριση της εικονικής εταιρείας από 53χρονο και 25χρονο,

36χρονος, 30χρονος και 46χρονος αναλάμβαναν την αφαίρεση των οχημάτων, τη μεταβολή των στοιχείων τους και την προώθησή τους προς πώληση.

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν σε οικίες και χώρο στάθμευσης βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-73.330- ευρώ,

-25- πακέτα τσιγάρων, χωρίς ειδική ταινία φορολογικής κατανάλωσης,

-2- δίκυκλες μοτοσυκλέτες,

πιστόλι με γεμιστήρα και -3- πιθανόν αβολίδωτα φυσίγγια,

πλήθος κινητών τηλεφώνων,

πλήθος αδειών κυκλοφορίας οχημάτων,

πλήθος κλειδιών αυτοκινήτων,

πλήθος τιμολογίων,

πλήθος σπρέι πιπεριού και

αεροβόλο πιστόλι αερίου.

Επίσης, κατασχέθηκαν συνολικά -13- οχήματα και μία μοτοσυκλέτα, τα οποία θα εξεταστούν προκειμένου διαπιστωθεί το νόμιμο της προέλευσής τους. Τέλος, στο πλαίσιο της επιχείρησης, προσήχθησαν και εξετάστηκαν άτομα που φέρεται να ενήργησαν μεμονωμένα και κατά περίπτωση, εκτός του βασικού πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης.

Απo τη μέχρι τώρα έρευνα και προανάκριση προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης, ενεργώντας με παρόμοια μεθοδολογία και διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, έχουν διαπράξει συνολικά -16- κλοπές αυτοκινήτων, -13- ψευδείς δηλώσεις κλοπών οχημάτων με σκοπό την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων, -9- υπεξαιρέσεις ενοικιαζόμενων οχημάτων και -5- περιπτώσεις λαθρεμπορίας πλαστογραφημένων οχημάτων μέσω χρήσης πλαστών εγγράφων εισαγωγής και ταξινόμησης. Οι συλληφθέντες, οι οποίοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρεμφερή και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ ένας συλληφθείς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για κακουργηματικές απάτες και πλαστογραφίες, θα οδηγηθεί και στον κ. Εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

Η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό του πλήρους εύρους της εγκληματικής δραστηριότητας και των συνεργών που παρείχαν διευκολύνσεις στο κύκλωμα.