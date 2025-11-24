Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες, εντόπιζαν μηχανάκια μικρού κυβισμού, τα έκλεβαν, τα αποσυναρμολογούσαν και τα εγκατέλειπαν μέσα σε οικισμό στα Μέγαρα.

Συνελήφθησαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής, σε οικισμό στα Μέγαρα δύο 14χρονοι, οι οποίοι έκλεβαν δίκυκλα, έχοντας ως ορμητήριο οικισμό στην περιοχή.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας των ανηλίκων. Στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων υποθέσεων κλοπών δικύκλων από την ευρύτερη περιοχή, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Όπως προέκυψε από την προανακριτική έρευνα η δράση των κατηγορουμένων χρονολογείται από τα τέλη Αυγούστου του 2025.

Πώς δρούσαν οι ανήλικοι

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι ανήλικοι φορώντας κουκούλες, εντόπιζαν δίκυκλα μικρού κυβισμού που ήταν σταθμευμένα σε κοντινή απόσταση από οικισμό στα Μέγαρα και στη συνέχεια τα έκλεβαν, τα αποσυναρμολογούσαν και τα εγκατέλειπαν μέσα στον οικισμό, σε περιοχές κοντά στα σπίτια τους.

Από έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρούχα, που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση των κλοπών.

Από την μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων, έχουν εξιχνιαστεί 8 περιπτώσεις κλοπών δικύκλων από την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.