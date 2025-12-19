Τι υποστηρίζουν στελέχη της Κουμουνδούρου.

Ο Σωκράτης Φάμελλος έχει αναγνωρίσει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ στη μετά Κασσελάκη εποχή, ήταν η ανάκτηση της αξιοπιστίας του. Δεν έχει νόημα να αναφερθούμε στο ποιοι ευθύνονται και ποιοι βολεύτηκαν από εκείνη την παρακμιακή κατάσταση.

Σημασία έχει ότι η αξιοπιστία δεν επανακτάται όταν λέγονται πράγματα που δυσκολεύονται να τα πιστέψουν ακόμα και μικρά παιδιά. Ειδικά από τον πρόεδρο του κόμματος, ο οποίος την Πέμπτη, σε συζήτηση που είχε με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, προσπάθησε να βγάλει τους πάντες τρελούς, όταν ισχυρίστηκε ότι δεν υπήρξε διαφοροποίηση του Παύλου Πολάκη στο θέμα του Νίκου Παππά.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «διαστρέβλωση και ευφάνταστα σενάρια για διαφωνίες σχετικά με τη διαγραφή». Και όλα αυτά, όταν από την Τετάρτη είχαν διαρρεύσει τα μηνύματα του χανιώτη βουλευτή στην ομαδική συνομιλία των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και όταν η συγκεκριμένη στήλη έχει δημοσιεύσει ολόκληρη τη στιχομυθία, με screenshots.

Η ερμηνεία είναι δικαίωμα του καθενός. Δικαίωμα και του Σ. Φάμελλου να κρίνει ότι δεν υπήρξε διαφοροποίηση. Δικαίωμα, λοιπόν, και αρκετών στελεχών του κόμματος του να πιστεύουν ότι δικαιώνονται όταν υποστηρίζουν ότι επιδιώκει συμμαχία με τον Π. Πολάκη για να διατηρήσουν εν ζωή τον ΣΥΡΙΖΑ, απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.

Α.Γ.