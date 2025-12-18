«Στο περιστατικό που περιγράφεται, ήμουν παρούσα και μάρτυρας – και ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό», αναφέρει δημοσιογράφος που ήταν μπροστά στην επίθεση του Νίκου Παππά κατά δημοσιογράφου.

Δημοσιογράφος που, όπως ισχυρίζεται, ήταν αυτόπτης μάρτυρας στην επίθεση του (ανεξάρτητου πλέον) ευρωβουλευτή Νίκου Παππά κατά του Νίκου Γιαννόπουλου στο Στρασβούργο, επιβεβαιώνει την καταγγελία του δημοσιογράφου στο News 24/7, ο οποίος κινείται νομικά.

Η δημοσιογράφος Κική Τσιλιγγερίδου σύμφωνα με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, βρισκόταν στο μπαρ την ώρα της επίθεσης και χαρακτηρίζει το περιστατικό «σοκαριστικό και τρομακτικό».

«Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο. Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης», αναφέρει.

Υπενθυμίζεται ότι στην πρώτη του αντίδραση ο Νίκος Παππάς, μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας, παραδέχτηκε μεν ότι είχε «λάθος αντίδραση», ωστόσο ισχυρίστηκε πως ο Νίκος Γιαννόπουλος «μετέφερε γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν».

Αναλυτικά η ανάρτηση της Κικής Τσιλιγγερίδου:

«Στο Στρασβούργο αυτές τις μέρες, όπως σχεδόν σε κάθε ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συζητιούνται και τίθενται προς ψήφιση θέματα που αφορούν την καθημερινότητα, τις ελευθερίες, και το μέλλον μας: Τα ηλεκτρικά δίκτυα, η οικονομικά προσιτή στέγαση και η αυτοκινητοβιομηχανία, η αμυντική κινητικότητα και ετοιμότητα, η πρόσβαση στην άμβλωση, τα πρόσθετα μέτρα προστασίας των γεωργικών προϊόντων στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Είναι εξαιρετικά υποτιμητικό -και ντροπιαστικό- για την Ελλάδα να πρέπει σε κάθε σύνθεση της ελληνικής ευρωομάδας να ασχολούμαστε με ποινικές συμπεριφορές.

Στο περιστατικό που περιγράφεται, ήμουν παρούσα και μάρτυρας – και ήταν σοκαριστικό και τρομακτικό. Τραμπουκικές συμπεριφορές που δεν αρμόζουν παρά μονάχα στη νύχτα, δεν έχουν θέση στο δημόσιο λόγο.

Είναι καιρός τα πολιτικά κόμματα να αρχίσουν να φροντίζουν τη σύνθεση των ψηφοδελτίων τους με μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης.»