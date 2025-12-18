«Δεν ξεκολλάει η βελόνα» και για την Νέα Δημοκρατία- Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως παλεύει να πιάσει το ποσοστό των ευρωεκλογών!

Το ερώτημα πώς θα αντέξει η κυβέρνηση να βγάλει το 2026 ταλανίζει το Μέγαρο Μαξίμου καθώς όλες οι δημοσκοπήσεις του Δεκεμβρίου δείχνουν πως πολύ δύσκολα μπορεί να πιάσει το 28,32% των ευρωεκλογών στην εθνική κάλπη.

Το εκλογικό όριο μάλιστα στο οποίο απευθύνεται το κυβερνών κόμμα σύμφωνα με τη μέτρηση της GPO για το ραδιόφωνο των Παραπολιτικών με τη βία ανέρχεται στο 30%, ενώ δεν έχει ακόμα ιδρύσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, κόμμα το οποίο θα κόψει ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία, θέτοντας εν αμφιβόλω ακόμα και το όριο του 25% για να λάβει κάποιος πολιτικός σχηματισμός το εκλογικό μπόνους.

Το Μαξίμου υπολόγιζε ότι θα έχει ανακάμψει αρχικά μετά το «πακέτο» της ΔΕΘ και εν συνεχεία, όταν αυτό δεν έγινε, στα τέλη Νοεμβρίου, όταν οι δικαιούχοι λάβουν το ένα ενοίκιο επιστροφή και οι μικροσυνταξιούχοι το επίδομα των ...250 ευρώ! Αυτό όμως δεν έγινε, αντιθέτως -και με τις αγροτικές κινητοποιήσεις- το ποσοστό της ΝΔ τον Δεκέμβριο είναι σε όλες τις δημοσκοπήσεις πτωτικό σε σχέση με το Νοέμβριο.

Το μέλλον της κυβέρνησης απασχολεί ιδιαίτερα το Μαξίμου με τα σενάρια των πρόωρων εκλογών το 2026 να είναι πλέον απολύτως πάνω στο τραπέζι του σχεδιασμού.

Επιπλέον, μέσα στις εορτές ο πρωθυπουργός θα λάβει τις αποφάσεις του για το αν θα προχωρήσει ή όχι στην αλλαγή του εκλογικού νόμου. Το βασικό ερώτημα είναι αν έχει νόημα η αλλαγή του εκλογικού νόμου (και το πολιτικό κόστος που θα πληρώσει) αν η ΝΔ δεν συγκεντρώνει ποσοστά που θα μπορούν να κάνουν έστω κάπως ορατό το δίλημμα της αυτοδυναμίας.

Σε κάθε περίπτωση τυχόν αλλαγή του εκλογικού νόμου θα αποτελέσει και το εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη της προεκλογικής περιόδου.