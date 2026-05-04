Συναγερμός στη Μέση Ανατολή καθώς σύμφωνα με αμερικανικά Μέσα εντός 24ωρών αναμένονται επιθέσεις των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Κλιμακώνεται η ένταση, εν μέσω εκεχειρίας, μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ με τον Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύει νέες απειλές.

Μιλώντας πριν από λίγο στο Fox News δήλωσε πως οι Ιρανοί θα «εξαφανιστούν από προσώπου γης» αν επιτεθούν σε αμερικανικά πλοία που συνοδεύουν εμπορικά μέσω του Στενού του Ορμούζ ως μέρος της «Επιχείρησης Ελευθερία».

Παράλληλα το CNN, μετέδωσε πως μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν.

Σε ανάρτησή του πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε πως «Το Ιράν έχει εξαπολύσει κάποιες επιθέσεις σε άσχετα έθνη σε σχέση με το Κίνημα των Πλοίων, Επιχείρηση Ελευθερία, συμπεριλαμβανομένου ενός νοτιοκορεατικού φορτηγού πλοίου. Ίσως ήρθε η ώρα η Νότια Κορέα να έρθει και να συμμετάσχει στην αποστολή! Καταρρίψαμε επτά μικρά σκάφη ή, όπως τους αρέσει να τα αποκαλούν, «γρήγορα» σκάφη. Είναι όλα όσα τους έχουν απομείνει. Εκτός από το νοτιοκορεατικό πλοίο, δεν έχει υπάρξει, προς το παρόν, καμία ζημιά κατά τη διέλευση του Στενού. Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ και ο Πρόεδρος του Κοινού Επιτελείου Στρατού, Νταν Κέιν, θα δώσουν συνέντευξη Τύπου αύριο το πρωί».

Πριν από λίγο ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης Μπράντλεϊ Κούπερ, δήλωσε στο CNN πως ο αμερικανικός στρατός «ανατίναξε» έξι μικρά ιρανικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ, τη Δευτέρα αφού το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με «πολλαπλούς πυραύλους κρουζ, drones και μικρά πλοία» προς το αμερικανικό ναυτικό αλλά και σε εμπορικά πλοία, που προστατεύονται από τον αμερικανικό στρατό.

Τα πλοία των Ιρανών δέχθηκαν επίθεση από αμερικανικά Απάτσι και ελικόπτερα SH-60 Seahawk, πρόσθεσε ο διοικητής και σημείωσε ότι δεν υπήρχε συνοδεία εμπορικών πλοίων από το αμερικανικό ναυτικό στο Στενό του Ορμούζ.

«Αν συνοδεύεις ένα πλοίο, παίζεις σχεδόν σε επίπεδο ένας προς έναν. Νομίζω πως έχουμε πολύ καλύτερη αμυντική διευθέτηση σε αυτή τη διαδικασία, όπου διαθέτουμε πολλαπλά επίπεδα που περιλαμβάνουν πλοία, ελικόπτερα, αεροσκάφη, έγκαιρη προειδοποίηση από αέρος, ηλεκτρονικό πόλεμο», είπε. «Έχουμε ένα πολύ ευρύτερο αμυντικό πακέτο από ό,τι θα είχαμε ποτέ αν απλώς συνοδεύαμε».

Την ίδια ώρα ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για μια ταχεία μετάβαση σε κατάσταση πολέμου μετά την κλιμάκωση στον Περσικό Κόλπο, σύμφωνα με το Walla News. Οι υπουργοί του ισραηλινού υπουργικού συμβουλίου έχουν επίσης κληθεί σε συνεδρίαση την Τετάρτη, καθώς αυξήθηκαν τα επίπεδα συναγερμού στο Ισραήλ, ανέφερε το Kan News.

Φωτιά σε πετρελαϊκές υποδομές στα ΗΑΕ

Την ίδια ώρα φωτιά ξέσπασε σε εγκατάσταση της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ μετά από επίθεση από ιρανικό drone, σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα. Οι αρχές στη Φουτζάιρα δήλωσαν το απόγευμα της Δευτέρας πως ξέσπασε πυρκαγιά στη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα, αφού έκαναν αναφορά σε επίθεση με drone από το Ιράν. Αυτή την ώρα ειδικές ομάδες επιχειρούν να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά.

Νωρίτερα τα ΗΑΕ ανέφεραν πως εντόπισαν τέσσερις πυραύλους κρουζ που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Η ιρανική κρατική τηλεόραση, ανέφερε, επικαλούμενο Ιρανό αξιωματούχο, πως δεν είναι στα σχέδια της Τεχεράνης η στοχοποίηση των ΗΑΕ. Ωστόσο δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες,

Το Ιράν όμως παραδέχθηκε πως έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά αμερικανικών «καταστροφέων» στα Στενά του Ορμούζ.

Ο διοικητής του ιρανικού στρατού, ο αντιστράτηγος Αμíρ Χατιμί, δήλωσε πως «η ασφάλεια της περιοχής του Ορμούζ είναι η κόκκινη γραμμή για το Ιράν» και σημείωσε πως «τα αμερικανικά αντιπλοϊκά συστήματα προσπάθησαν να πλησιάσουν απενεργοποιώντας τα ραντάρ τους και η απάντησή μας ήρθε με πυραύλους».

Νωρίτερα, τα ΗΑΕ είχε αναφέρει ότι η αεράμυνα του αντιμετώπιζε επιθέσεις από drones που προέρχονταν από το Ιράν. Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε πως αναχαίτιζε βαλλιστικούς πυραύλους, πυραύλους κρουζ και drones σε όλη τη χώρα.

Το εμιράτο της Φουτζάιρα είπε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ιρανικό drone. Το γραφείο Τύπου του εμιράτου της Φουτζάιρα ανέφερε ότι τρεις Ινδοί πολίτες τραυματίστηκαν ελαφρά από την ιρανική επίθεση.

Η επίθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, όπως αναφέρει και το Axios, καθώς είναι η πρώτη φορά που το Ιράν επιτίθεται σε χώρα του Κόλπου από την έναρξη της εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επίθεση αυτή ενδεχομένως να πυροδοτήσει την επανέναρξη των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το περιστατικό συνέβη αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε την νέα του πρωτοβουλία να [οδηγήσει» πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ με το Ιράν να απειλεί ότι θα απαντήσει δυναμικά.

Σύμφωνα με τα ΗΑΕ, παράλληλα, η αεράμυνα αναχαίτισε τρεις πυραύλους κρουζ από το Ιράν ενώ ένας καταρρίφθηκε στη θάλασσα. Λιγότερο από μία ώρα αργότερα, το υπουργείο Άμυνας είπε ότι απάντησε σε νέα επίθεση.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανέφερε πως πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες στα ανοιχτά των ακτών των ΗΑΕ κοντά στη Μίνα Σακίρ. Η UKMTO δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό 14 ναυτικά μίλια δυτικά της Μίνα Σακίρ στα ΗΑΕ, με μία τρίτη πηγή να αναφέρει επίσης πως ένα πλοίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με την UKMTO, το πλοίο ζήτησε από άλλα πλοία στην περιοχή να διατηρήσουν ασφαλή απόσταση, προσθέτοντας ότι η αιτία της πυρκαγιάς δεν είχε επαληθευτεί ακόμα.

ΗΑΕ: Διατηρούμε το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» να απαντήσουμε

Το υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι τα ΗΑΕ διατηρούν το «πλήρες και νόμιμο δικαίωμα» τους να απαντήσουν στις ιρανικές επιθέσεις. Πρόσθεσε πως οι ιρανικές επιθέσεις σηματοδοτούν μια σοβαρή κλιμάκωση και αποτελούν άμεση απειλή για την ασφάλεια της χώρας.

Εν τω μεταξύ, ένα κτίριο κατοικιών στο βόρειο Ομάν έγινε στόχος, με αποτέλεσμα τον μέτριο τραυματισμό δύο ομογενών, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Με πληροφορίες του CNN/Axios