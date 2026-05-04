Το ρυμουλκό προσάραξε βορειοδυτικά της Μακρόνησου, με αποτέλεσμα να προκληθεί ελεγχόμενη εισροή υδάτων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος του ρυμουλκού, το οποίο προσάραξε βορειοδυτικά της Μακρόνησου το βράδυ της Δευτέρας, 04/05.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, στο σημείο επιχειρούν ένα ιδιωτικό σκάφος και ένα πλωτό του Λιμενικού, ενώ αναμένεται να συνδράμουν και δύο ρυμουλκά από τον Πειραιά.

Το ρυμουλκό αποτελείται από 7μελές πλήρωμα, του οποίου άπαντες είναι καλά στην υγεία τους.

Σε βίντεο στο οποίο αποτυπώνονται πλάνα από τη διάσωση διακρίνονται τα μέλη του πληρώματος στην πρύμνη του πλοίου, τα οποία φορώντας σωσίβια ετοιμάζονται να μπουν στην λέμβο προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.

