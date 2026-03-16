Με ισχνή άνοδο έκλεισε τη Δευτέρα το Χρηματιστήριο Αθηνών σε μια συνεδρίαση υψηλής μεταβλητότητας.

Ο Γενικός Δείκτης ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με οριακή άνοδο 0,26% στις 2.138,14 μονάδες. Ο τζίρος διαμορφώθηκε sτα 241,31 εκατ. ευρώ, έναντι 267,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη συνεδρίαση. Από το σύνολο αυτό, τα 24,92 εκατ. ευρώ αφορούσαν 20 πακέτα συναλλαγών, εκ των οποίων τα 10 πραγματοποιήθηκαν στη μετοχή της Πειραιώς αξίας 15,3 εκατ. ευρώ, ένα στην Optima αξίας 3,6 εκατ. ευρώ και δύο στην Εθνική Τράπεζα αξίας 1,9 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος συναλλαγών ανήλθε στα 39,5 εκατ. τεμάχια. Συνολικά, στο ταμπλό 64 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, 66 με πτώση, ενώ 73 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 ενισχύθηκε κατά 0,26% στις 5.423,64 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSEM έκλεισε με

Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η παρουσία των ενεργειακών μετοχών, με τη Helleniq Energy να καταγράφει άνοδο 4% στα 9,88 ευρώ και τη ΔΕΗ να ακολουθεί με κέρδη 2,58% στα 17,86 ευρώ. Στο επίκεντρο των αγοραστών βρέθηκε και ο τουριστικός κλάδος, με την Aegean να ενισχύεται κατά 2,30% και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών κατά 1,69%. Θετική ήταν και η πορεία της Σαράντης με άνοδο 2,24%.

Η Πειραιώς, με τζίρο 58,1 εκατ. ευρώ, κατέγραψε την καλύτερη επίδοση μεταξύ των συστημικών τραπεζών, ενισχυόμενη κατά 0,99% στα 7,37 ευρώ. Η Eurobank σημείωσε άνοδο 0,43% στα 3,46 ευρώ με συναλλαγές 23,8 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, η Alpha υποχώρησε κατά 0,66% στα 3,33 ευρώ, ενώ η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με απώλειες 0,51% στα 12,63 ευρώ.

Στην κορυφή του τραπεζικού δείκτη βρέθηκε η Τράπεζα Κύπρου με άνοδο 1,42%, ενώ η Optima κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση με -2,05%. Εκτός τραπεζικού δείκτη, η Credia σημείωσε πτώση 3,8%, μετά την αναβολή για τις 27 Μαρτίου της γενικής συνέλευσης που αφορά την αύξηση κεφαλαίου.

Στήριξη στον Γενικό Δείκτη παρείχαν επίσης η Coca-Cola HBC, που ενισχύθηκε κατά 1,25%, καθώς και η Motor Oil με άνοδο 1,06%.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση ξεχώρισε η Austriacard με άνοδο 4,23%, συμπληρώνοντας έξι συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις και σωρευτικά κέρδη 13,8%, ενώ η Intralot έκλεισε με άνοδο 1,02%. Αντίθετα, απώλειες κατέγραψαν η ΑΒΑΞ με -1,3% και η Κρι Κρι με -2,7%. Στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις, η Ευρώπη Holdings σημείωσε άνοδο 4,7% και η Unibios ενισχύθηκε κατά 3,44%.