Τον Κουκουλόπουλο προτείνει ο Ανδρουλάκης στη θέση του Κωνσταντινόπουλου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, με επιστολή, γνωστοποίησε στον Νικήτα Κακλαμάνη την πρότασή του για τη θέση του αντιπροέδρου, με τον Πάρι Κουκουλόπουλο να αντικαθιστά τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, ο οποίος διεγράφη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και παρέδωσε την έδρα του.

«Στέλεχος με μακρά κοινοβουλευτική εμπειρία, που έχει υπηρετήσει με συνέπεια σε θέσεις ευθύνης τόσο στην τοπική αυτοδιοίκηση όσο και σε σημαντικά κυβερνητικά χαρτοφυλάκια», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ για τον Πάρι Κουκουλόπουλο.