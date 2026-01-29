Μέσω της myAADE οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη.

Σε παραγωγική λειτουργία τίθεται η νέα εφαρμογή «Ευρωπαϊκό Σύστημα Ειδικού Καθεστώτος ΦΠΑ για Μικρές Επιχειρήσεις» στην ψηφιακή πύλη myAADE, σηματοδοτώντας μια ουσιαστική αλλαγή στο πλαίσιο δραστηριοποίησης των μικρών επιχειρήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εφαρμογή υλοποιεί το διασυνοριακό ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο επιτρέπει στις μικρές επιχειρήσεις να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους στην ευρωπαϊκή αγορά με σημαντικά μειωμένα διοικητικά βάρη.

Με το νέο καθεστώς αίρονται εμπόδια που έως σήμερα δυσχέραιναν τις διασυνοριακές συναλλαγές των μικρών επιχειρήσεων στην ΕΕ. Καταργείται η υποχρέωση λήψης ΑΦΜ σε κάθε κράτος μέλος όπου πραγματοποιούνται πωλήσεις, ενώ παύει και η ανάγκη υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ σε πολλαπλά κράτη μέλη σύμφωνα με τους επιμέρους εθνικούς κανόνες. Παράλληλα, διευκολύνεται η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών με απαλλαγή από τον ΦΠΑ, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα των μικρών επιχειρήσεων.

Στο ειδικό αυτό καθεστώς μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τα 100.000 ευρώ στο σύνολο της ΕΕ, τόσο για το τρέχον όσο και για το προηγούμενο έτος, τα οποία εξετάζονται ξεχωριστά. Επιπλέον, απαιτείται να μην υπερβαίνουν το εσωτερικό όριο απαλλαγής του κράτους μέλους στο οποίο αιτούνται την απαλλαγή, επίσης για το τρέχον και το προηγούμενο έτος.

Μέσω της νέας ψηφιακής διαδρομής στην myAADE, οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτημα υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς μικρών επιχειρήσεων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη, μέσω της διαδικασίας της Προηγούμενης Κοινοποίησης, δηλώνοντας ταυτόχρονα τις συναλλαγές τους στα λοιπά κράτη μέλη.

Παρέχεται επίσης η δυνατότητα επέκτασης της δραστηριότητάς τους σε νέα κράτη μέλη ή υποβολής αιτήματος για παύση χρήσης του καθεστώτος, καθώς και η υποβολή τριμηνιαίων αναφορών για την αξία των παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι επιχειρήσεις οφείλουν, τέλος, να ενημερώνουν άμεσα την ΑΑΔΕ σε περίπτωση υπέρβασης του προβλεπόμενου ορίου κύκλου εργασιών.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει την πλήρη διαχείριση και υποστήριξη του συστήματος, επικοινωνώντας με τα άλλα κράτη μέλη για τη χορήγηση του ατομικού αριθμού ταυτοποίησης με το επίθημα «-ΕΧ», εγκρίνοντας αιτήματα απαλλαγής για επιχειρήσεις άλλων κρατών μελών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και παρακολουθώντας τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα προβλεπόμενα όρια κύκλου εργασιών.