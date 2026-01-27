Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα θα υποβληθούν με βάση τους ΚΑΔ που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκαθάρισε ότι η επικαιροποίηση των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) δεν επηρεάζει την υποβολή των εφετινών φορολογικών δηλώσεων, απαντώντας σε ανησυχίες που είχαν διατυπώσει λογιστικοί σύλλογοι.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα θα υποβληθούν με βάση τους ΚΑΔ που ίσχυαν την 31η Δεκεμβρίου 2025, ανεξάρτητα από τις αλλαγές που προκύπτουν από την πρόσφατη επικαιροποίησή τους.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι αποφάσεις του Διοικητή με αριθμούς Α.1003/2026 και Α.1004/2026 δεν μεταβάλλουν τη διαδικασία υποβολής των δηλώσεων. Για τις ελάχιστες περιπτώσεις νομικών προσώπων των οποίων το φορολογικό έτος λήγει μετά τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και τα οποία ενδέχεται να επιλέξουν διαφορετικό ΚΑΔ από εκείνον που θα τους αποδοθεί αυτόματα, ο αριθμός εκτιμάται σε περίπου 600 έως 700 ΑΦΜ.

Για τα συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα, η Αρχή τονίζει ότι ο διαθέσιμος χρόνος από την ολοκλήρωση της αυτόματης αντιστοίχισης, που αναμένεται το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου, έως την 1η Ιουνίου 2026 είναι επαρκής για τον απαιτούμενο έλεγχο, χωρίς να επηρεάζεται η ομαλή υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η επικαιροποίηση των ΚΑΔ αποτελεί ουσιώδη μεταβολή στα μητρώα της ΑΑΔΕ και έχει άμεσο αντίκτυπο στη φορολογική, λογιστική και ασφαλιστική εικόνα των επιχειρήσεων. Η χρονική σύμπτωση με την περίοδο προετοιμασίας των φορολογικών δηλώσεων, ιδίως όταν οι αλλαγές πραγματοποιούνται εντός Μαρτίου, καθιστά αναγκαία την αυξημένη προσοχή από πλευράς επιχειρήσεων και λογιστών, ώστε να αποφευχθούν ασυνέχειες ή ασυμφωνίες με τα ήδη καταχωρημένα οικονομικά στοιχεία.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΑΑΔΕ καταλήγει ότι, παρά τις τεχνικές και οργανωτικές προκλήσεις που μπορεί να ανακύψουν, η διαδικασία επικαιροποίησης των ΚΑΔ δεν δημιουργεί εμπόδια στην υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, υπό την προϋπόθεση του έγκαιρου ελέγχου και του σωστού συντονισμού με τους αρμόδιους φοροτεχνικούς.