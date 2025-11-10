Μαξίμου Ο φόβος του τερματοφύλακα πριν το πέναλτι - Πρόβλημα πώς θα καλυφθούν οι θέσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του γραμματέα της ΝΔ- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Σε αναμμένα κάρβουνα κάθεται η ηγεσία της κυβέρνησης ενόψει της δεύτερης δικογραφίας που αναμένεται να φτάσει στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στελέχη κοντά στον πρωθυπουργό που γνωρίζουν -και που φαίνεται να διαθέτουν και τις σχετικές πληροφορίες- θεωρούν ως πολύ πιθανόν στη δικογραφία να βρίσκονται μεταξύ άλλων ο νυν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Σκρέκας. Και οι δυο τους την περίοδο που ελέγχονται δεν κατείχαν υπουργική θέση, αλλά ήταν απλοί βουλευτές.

Το Μαξίμου, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της στήλης, έχει αποφασίσει ήδη πως αν οι πληροφορίες που διαθέτει επιβεβαιωθούν τότε με την έλευση της δικογραφίας στη Βουλή θα ανακοινώσει πως ψηφίζει την άρση της ασυλίας τους.

Προφανώς δεν θα μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Ωστόσο υπάρχουν δυο πολύ δύσκολα σημεία:

Πρώτον -και με δεδομένο το «προηγούμενο» του Μάκη Βορίδη- και οι δυο θα πρέπει να παραιτηθούν από τις θέσεις τους που λόγω και της επικαιρότητας είναι την παρούσα τουλάχιστον στιγμή κομβικές: Ο Κώστας Τσιάρας είναι υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, με τις διεργασίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ίδιο το σκάνδαλο να είναι σε πλήρη εξέλιξη, όπως και η ευλογιά των αιγοπροβάτων. Ο Κώστας Σκρέκας είναι γραμματέας της ΝΔ, με το κόμμα να βρίσκεται στην τελική ευθεία για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου του.

Ειδικά για τον Κ. Τσιάρα το ερώτημα είναι αν θα αντικατασταθεί όπως ο Μάκης Βορίδης ή εάν θα έχουμε ...προοίμιο ανασχηματισμού με υπουργικές καραμπόλες.

Δεύτερο, το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα η κυβέρνηση είναι η επαναφορά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και μάλιστα με -νέα- εμπλοκή σημαντικών στελεχών του. Το Μαξίμου μάλιστα στηρίζεται στις ερχόμενες δημοσκοπήσεις εκτιμώντας πως θα αποτυπώσουν θετικά για τη Νέα Δημοκρατία τις συμφωνίες για LNG και υδρογονάνθρακες, δίνοντάς της ανάσες, πλην όμως μια νέα δικογραφία θα τινάξει τις προσδοκίες αυτές στον αέρα. Όπως θα τινάξει στον αέρα και το θετικό κλίμα που ελπίζει η κυβέρνηση να δημιουργήσει με τα μέτρα του νέου προϋπολογισμού.