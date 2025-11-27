Τι προβλέπει ο τετραετής δημοσιονομικός προγραμματισμός για ανάπτυξη, πληθωρισμό, ανεργία.

Τον Προϋπολογισμό του 2026 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό για την περίοδο 2026-2029 παρουσίασαν σήμερα στο υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς. Ο νέος τετραετής σχεδιασμός αποτυπώνει τις βασικές προτεραιότητες της οικονομικής πολιτικής, καθώς και τις προβλέψεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας την επόμενη τετραετία, καταδεικνύοντας ένα περιβάλλον σταδιακής ενίσχυσης των μεγεθών και σταθερής αναπτυξιακής δυναμικής.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η ελληνική οικονομία αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική της πορεία παρά το δύσκολο διεθνές σκηνικό, το οποίο χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, αυξημένες γεωπολιτικές εντάσεις και ένα μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Η διατήρηση θετικής τροχιάς αποδίδεται στη σταθερότητα των δημόσιων οικονομικών, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και την τόνωση των επενδύσεων, ειδικά σε τομείς που συνδέονται με την πράσινη μετάβαση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, δύο πυλώνες που έχουν αναδειχθεί σε κινητήριες δυνάμεις της οικονομίας.

Για το 2027, ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να κινηθεί στο 1,7%, υπερβαίνοντας τον εκτιμώμενο μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανάπτυξη αυτή αναμένεται να στηριχθεί κυρίως στις αυξημένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις, αλλά και στην ενίσχυση των εισοδημάτων που θα προκύψει τόσο από τις μισθολογικές αυξήσεις όσο και από τη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά εργασίας. Παρά το γεγονός ότι την ίδια χρονιά ολοκληρώνεται η χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η επίδραση των ήδη εφαρμοσμένων μέτρων αλλά και των αναπτυξιακών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται να συνεχίσει να τροφοδοτεί την οικονομική δραστηριότητα.

Η ιδιωτική κατανάλωση το 2027 προβλέπεται να παρουσιάσει νέα αύξηση, ως αποτέλεσμα της βελτίωσης του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, των μέτρων στήριξης αλλά και της ανόδου του κατώτατου μισθού στα 950 ευρώ. Οι εξαγωγές αναμένεται να κινηθούν ανοδικά, ενισχύοντας περαιτέρω το ισοζύγιο πληρωμών, ενώ οι εισαγωγές προβλέπεται να αυξηθούν με ηπιότερο ρυθμό, γεγονός που συντελεί στη βελτίωση της εξωτερικής εικόνας της οικονομίας.

Για την περίοδο 2028-2029, οι προβλέψεις δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα θα συνεχίσει να επεκτείνεται, με μέσο ρυθμό ανάπτυξης 1,5%. Η κατανάλωση αναμένεται να διατηρήσει θετική πορεία, ενώ οι επενδύσεις θα συνεχίσουν να αυξάνονται, αν και με πιο συγκρατημένη δυναμική σε σχέση με το 2027. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα ενισχυθεί σημαντικά, με προοπτική να φτάσει τα 11,75 δισ. ευρώ το 2029, στηρίζοντας έργα υποδομής, ψηφιακές επενδύσεις και δράσεις που συμβάλλουν στην πράσινη ανάπτυξη.

Ο πληθωρισμός την τριετία 2027-2029 αναμένεται να παραμείνει σταθερός και σε επίπεδα συμβατά με τους ευρωπαϊκούς στόχους, με εκτιμήσεις κοντά στο 2,2% με 2,3%. Παράλληλα, η ανεργία προβλέπεται να συνεχίσει την καθοδική πορεία της, υποχωρώντας κάτω από το 7% προς το τέλος της τετραετίας. Η βελτίωση αυτή συνδέεται με τη συνεχιζόμενη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση της απασχόλησης σε δυναμικούς κλάδους και τη σταδιακή ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.

Στο δημοσιονομικό πεδίο, το αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να είναι σχεδόν ισοσκελισμένο για το 2027 και το 2028, ενώ το 2029 προβλέπεται μικρό πλεόνασμα. Το πρωτογενές πλεόνασμα διατηρείται σταθερά σε επίπεδα άνω του 2,7%, γεγονός που συμβάλλει αποφασιστικά στη σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους. Η αποκλιμάκωση του χρέους θεωρείται εντυπωσιακή, καθώς από το 145,9% του ΑΕΠ το 2025 αναμένεται να υποχωρήσει στο 119% το 2029, επιβεβαιώνοντας τη βελτίωση της δημοσιονομικής θέσης της χώρας αλλά και την ενίσχυση της αξιοπιστίας της οικονομικής πολιτικής.

Η σταθερότητα των δημοσιονομικών μεγεθών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση των φορολογικών εσόδων και των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με την οικονομική μεγέθυνση όσο και με τα μέτρα καταπολέμησης φοροδιαφυγής. Η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, η πλήρης λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών βιβλίων myDATA και η ενίσχυση των ελέγχων έχουν ήδη αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνοδεύουν τον Προϋπολογισμό.

Ο Προϋπολογισμός του 2026 ενσωματώνει μέτρα που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τα εισοδήματα νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν η κατάργηση, από το 2027, του συμψηφισμού της αύξησης των συντάξεων με την προσωπική διαφορά, εξέλιξη που θα επιτρέψει σε όλους τους συνταξιούχους να λαμβάνουν πλήρως τις μελλοντικές αυξήσεις. Από το 2027 καταργείται και ο ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, ενώ την ίδια χρονιά έρχονται μειώσεις φόρων για ελεύθερους επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ακινήτων, που θα αποτυπωθούν στις φορολογικές δηλώσεις του 2027. Παράλληλα, προβλέπεται νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα, καθώς και απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για ιδρύματα και κληροδοτήματα.