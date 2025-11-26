Η Scope αποδίδει τα εύσημα στη σταθερή δημοσιονομική πειθαρχία, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη το 2026 αναμένεται να φτάσει το 2%.

Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να καταγράφει ισχυρή υπεραπόδοση, σύμφωνα με νέα έκθεση της Scope Ratings, η οποία υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ελάχιστες χώρες που εισέρχονται στο 2026 με θετική προοπτική στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση. Η Scope αποδίδει τα εύσημα στη σταθερή δημοσιονομική πειθαρχία, επισημαίνοντας ότι η ανάπτυξη το 2026 αναμένεται να φτάσει το 2%, μετά από εκτιμώμενο ρυθμό 1,9% για το 2025, ενώ προβλέπει ήπια επιβράδυνση στο 1,7% το 2027.

Ο οίκος υπενθυμίζει ότι τον Νοέμβριο αναβάθμισε σε θετική την προοπτική της αξιολόγησης BBB για την Ελλάδα — μια βαθμίδα πάνω από το investment grade— αντανακλώντας τη βελτίωση της μακροοικονομικής ανθεκτικότητας, την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, την ανθεκτική δημοσιονομική στρατηγική και την ευνοϊκή δομή του δημόσιου χρέους, ενισχυμένη από επαρκή ταμειακά αποθέματα.

Για το 2026, η Scope δηλώνει ότι θα παρακολουθήσει στενά τη συνέχιση των πρωτογενών πλεονασμάτων και τη διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας, την εξέλιξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και την αποτελεσματικότητα στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, που αναμένεται να στηρίξουν ρυθμό ανάπτυξης κοντά στο 2%. Επιπλέον, στο μικροσκόπιο θα βρεθούν οι εξελίξεις στο εξωτερικό ισοζύγιο και στον τραπεζικό τομέα, ιδίως η περαιτέρω αποκλιμάκωση των κινδύνων που συνδέονται με παλαιότερα ιδιωτικά χρέη.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να ξεπερνά τους δημοσιονομικούς στόχους, σημειώνει η Scope, προβλέποντας πλεόνασμα γενικής κυβέρνησης 0,6% του ΑΕΠ για το 2025 και πρωτογενές πλεόνασμα 3,6%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις των δημοσίων εσόδων και στη συνετή κατάρτιση του προϋπολογισμού. Ο οίκος αναμένει σχεδόν ισοσκελισμένη κεφαλαιακή θέση και διατηρούμενα πρωτογενή πλεονάσματα, τα οποία θα επιτρέψουν τη συνέχιση της καθοδικής πορείας του λόγου χρέους προς ΑΕΠ —από 145% το 2025 σε περίπου 122% έως το 2030— με τη στήριξη ενός μετριοπαθούς ονομαστικού ρυθμού ανάπτυξης και των επενδύσεων που ενεργοποιούνται μέσω των προγραμμάτων του NGEU.