Το 2026 τα έσοδα από έμμεσους φόρους προβλέπεται να φθάσουν τα 44,1 δισ. ευρώ, ενώ οι άμεσοι φόροι θα ανέλθουν στα 27,8 δισ. ευρώ.

Διαρκή διόγκωση των έμμεσων φόρων έως το 2029 προβλέπει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός για την περίοδο 2026-2029 που παρουσίασαν στο υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς.

Η άνοδος των έμμεσων φόρων σε σχέση με τους άμεσους και την περίοδο 2026-2029 σε ένα περιβάλλον επιβραδυνόμενης ανάπτυξης και σταθερού πληθωρισμού, αναδεικνύει με έντονο τρόπο το ζήτημα της φορολογικής αδικίας, καθώς μεταφέρει ολοένα μεγαλύτερο βάρος στα νοικοκυριά που διαθέτουν τη μικρότερη αγοραστική δυνατότητα. Σύμφωνα με τις μακροοικονομικές προβλέψεις που αποτυπώνονται στο πολυετές σχέδιο το ΑΕΠ θα επιβραδύνει από 2,4% το 2026 σε 1,3% το 2029, ενώ ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή θα κινηθεί σταθερά μεταξύ 2,2% και 2,3%.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα έσοδα από έμμεσους φόρους καταγράφουν ανοδική πορεία, αυξανόμενα από 44,1 δισ. ευρώ το 2026 σε 46,5 δισ. ευρώ το 2029 — μια ποσοστιαία άνοδο περίπου 5,4% μέσα στην τριετία. Αντίστοιχα, οι άμεσοι φόροι ενισχύονται από 27,8 δισ. ευρώ στα 33 δισ. ευρώ. Η ενίσχυση της έμμεσης φορολογίας τροφοδοτείται από τον σταθερό πληθωρισμό, ο οποίος αυξάνει τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών και κατά συνέπεια τη φορολογική βάση του ΦΠΑ. Την ίδια ώρα, η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης περιορίζει την αύξηση των εισοδημάτων και την άνοδο των άμεσων φόρων. Η εξέλιξη αυτή μετατοπίζει το φορολογικό βάρος προς την κατανάλωση, γεγονός με μεγαλύτερη επίπτωση στα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα.

Το 2027 η απόσταση θα περιοριστεί στα 14,7 δισ. ευρώ (44,1 δισ. έναντι 29,4 δισ.), ενώ το 2028 τα έμμεσα έσοδα θα αυξηθούν στα 45,4 δισ. ευρώ και τα άμεσα στα 31,4 δισ., μειώνοντας τη διαφορά στα 14 δισ. ευρώ.

Το 2029 οι έμμεσοι φόροι εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 46,5 δισ. ευρώ και οι άμεσοι στα 33 δισ. ευρώ, με το «χάσμα» να διαμορφώνεται στα 13,5 δισ. ευρώ.