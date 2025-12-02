«Να μ’ αγαπάς», νέο επεισόδιο, απόψε στις 20:00.

Ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και την Φωτεινή φέρνει αναστάτωση στην οικογένεια Καλλιγά… και στην πλοκή της σειράς «Να μ’ αγαπάς».

Η Σοφία παίρνει τα ηνία στο σπίτι και μοιράζει ρόλους, ενώ η Ζωή με τη Νικαίτη εξαντλημένες δίνουν μάχη για να επιβιώσουν ώσπου η Χαρούλα και η Έλλη τις εντοπίζουν.

Στο «κρατητήριο», ο Χάρης πιέζει με βία τον Λευτέρη και τη Φωτεινή να μιλήσουν, χωρίς αποτέλεσμα.

{https://www.youtube.com/watch?v=QURyrA4kkIA}

Ο Θεόφιλος αγωνιά να κρατήσει τον έλεγχο, αλλά ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και τη Φωτεινή φέρνει αναταραχή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Χάρης πανηγυρίζει, ο Ορφέας συντρίβεται… και η απελπισία τον οδηγεί σε μια απρόβλεπτη, επικίνδυνη κίνηση.

{https://www.youtube.com/watch?v=eG__BdXHzO0}

Ο Θεόφιλος και ο Χάρης πιέζουν την Φωτεινή να τους πει ποιος κρύβεται πίσω τους…

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη 20:00.