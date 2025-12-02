Ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και την Φωτεινή φέρνει αναστάτωση στην οικογένεια Καλλιγά… και στην πλοκή της σειράς «Να μ’ αγαπάς».
Η Σοφία παίρνει τα ηνία στο σπίτι και μοιράζει ρόλους, ενώ η Ζωή με τη Νικαίτη εξαντλημένες δίνουν μάχη για να επιβιώσουν ώσπου η Χαρούλα και η Έλλη τις εντοπίζουν.
Στο «κρατητήριο», ο Χάρης πιέζει με βία τον Λευτέρη και τη Φωτεινή να μιλήσουν, χωρίς αποτέλεσμα.
Ο Θεόφιλος αγωνιά να κρατήσει τον έλεγχο, αλλά ένα δημοσίευμα που εκθέτει τον Ορφέα και τη Φωτεινή φέρνει αναταραχή.
Ο Χάρης πανηγυρίζει, ο Ορφέας συντρίβεται… και η απελπισία τον οδηγεί σε μια απρόβλεπτη, επικίνδυνη κίνηση.
Ο Θεόφιλος και ο Χάρης πιέζουν την Φωτεινή να τους πει ποιος κρύβεται πίσω τους…
