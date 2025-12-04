Για πρώτη φορά δημιουργείται ένα κοινό πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για ακίνητα.

Μια νέα διεθνής συμφωνία για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με ακίνητα τίθεται πλέον σε ισχύ. Η συμφωνία στοχεύει να βοηθήσει τις φορολογικές αρχές να έχουν γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση σε στοιχεία για ακίνητα που κατέχουν φορολογούμενοι στο εξωτερικό.

Οι χώρες που υπογράφουν τη δήλωση , μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, υπενθυμίζουν ότι τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών για τραπεζικούς λογαριασμούς και κρυπτοστοιχεία. Ωστόσο, τονίζουν ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει διεθνής μηχανισμός για την ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως τα ακίνητα — παρότι οι ιδιοκτησίες και οι συναλλαγές συχνά συνδέονται με περισσότερες από μία χώρες.

Για αυτόν τον λόγο, οι χώρες χαιρετίζουν τη νέα συμφωνία του ΟΟΣΑ, την IPI MCAA, η οποία θεσπίζει για πρώτη φορά ένα κοινό πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών για ακίνητα. Η εφαρμογή της αναμένεται να ενισχύσει τον εντοπισμό φοροδιαφυγής και να βελτιώσει τη φορολογική συμμόρφωση, εξασφαλίζοντας πιο δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.

Οι χώρες δεσμεύονται να ενταχθούν πλήρως στο νέο σύστημα από το 2029 ή το 2030, ανάλογα με τις εσωτερικές διαδικασίες της καθεμίας, και καλούν και άλλες δικαιοδοσίες να συμμετάσχουν στην προσπάθεια για μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα στη διεθνή φορολογία.

Τη δήλωση συνυπογράφουν οι: Βέλγιο, Βραζιλία, Χιλή, Κόστα Ρίκα, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Κορέα, Λιθουανία, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Περού, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Νότια Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γιβραλτάρ.