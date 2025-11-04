Η προσφορά ισχύει για όλο τον Νοέμβριο, καθιστώντας το DFSK 500 μια από τις πιο συμφέρουσες επιλογές της ελληνικής αγοράς SUV για το 2025.

Η DFSK Hellas προσφέρει για τη φετινή Black Friday μια αποκλειστική προσφορά για το δημοφιλές C-SUV DFSK 500, καθιστώντας το πιο προσιτό για οικογένειες και νέους οδηγούς. Το DFSK 500 ξεχωρίζει για τους άνετους χώρους του, τον κινητήρα βενζίνης 1.5 λίτρων με στάνταρ αυτόματο κιβώτιο και τον πλούσιο εξοπλισμό του, που περιλαμβάνει multimedia οθόνη αφής 7”, κάμερα οπισθοπορείας, ζάντες 17” και συνθετικά δερμάτινα καθίσματα.

Στο πλαίσιο της Black Friday, η DFSK Hellas προσφέρει έκπτωση 2.900 € σε όλες τις εκδόσεις:

DFSK 500 Comfort από 18.900 €

DFSK 500 Premium από 21.300 €, με πανοραμική ηλιοροφή και πρόσθετο εξοπλισμό άνεσης

Όλα τα μοντέλα συνοδεύονται από 6 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση ή 150.000 km και είναι ετοιμοπαράδοτα σε όλο το δίκτυο συνεργατών της DFSK σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λάρισα, Σύρο και Χανιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km, ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα, όπως συμβαίνει σε κάθε μοντέλο της DFSK.