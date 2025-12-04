Η αστραπιαία επέμβαση της Πυροσβεστικης απέτρεψε τα χειρότερα και η φωτιά κατασβέστηκε χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Φωτιά ξέσπασε σε πυλωτή πολυκατοικίας στα Λενταριανά Χανίων, πορκαλώντας σοβαρές ζημιές σε δύο διαμερίσματα, ενώ κάηκαν ένα αυτοκίνητο και τέσσερα δίκυκλα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του zarpanews.gr, η αστραπιαία επέμβαση της Πυροσβεστικης απέτρεψε τα χειρότερα και η φωτιά κατασβέστηκε χωρίς να κινδυνεύσει κανείς.

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της αστυνομίας που απομάκρυνε τον κόσμο υπό τον φόβο έκρηξης στο λεβητοστάσιο της πολυκατοικίας.

Εναερίτης του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε διακοπή ρεύματος.

{https://www.youtube.com/watch?v=gxjg2XWjcH0}