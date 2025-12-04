Για τη συνεργασία της με την Harman International Industries.

Η Foundever στην Ελλάδα τιμήθηκε με το Χάλκινο βραβείο στη κατηγορία Best New Customer Contact Operation στα 25α European Contact Centre & Customer Service Awards (ECCCSA), αναγνωρίζοντας την εξαιρετική συνεργασία της με την Harman International Industries. Η διάκριση αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μιας σημαντικής χρονιάς για τη Foundever®, τον ηγέτη νέας γενιάς υπηρεσιών που επαναπροσδιορίζει τον κλάδο Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), η οποία συγκέντρωσε επτά βραβεία σε έξι κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός Χρυσού, τριών Ασημένιων και τριών Χάλκινων.

Ο Αθανάσιος Καρύδης, Country Leader της Foundever στην Ελλάδα, αναφέρει σχετικά: «Είμαστε πραγματικά χαρούμενοι και περήφανοι για τη φετινή διάκριση της Foundever Greece στα 25α European Contact Centre & Customer Service Awards. Η αναγνώριση αυτή, ανάμεσα στις κορυφαίες ευρωπαϊκές οργανώσεις του κλάδου, αντανακλά την τεχνογνωσία, το πάθος, την καινοτομία και, πάνω απ’ όλα, την αδιάκοπη δουλειά και αφοσίωση της ομάδας μας να προσφέρει κορυφαίες λύσεις και να πετυχαίνει, μαζί με τους πελάτες μας, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Οι άνθρωποί μας και οι συνεργασίες μας βρίσκονται στο επίκεντρο κάθε προσπάθειας μας και η συλλογική τους επιτυχία είναι αυτό που μας καθορίζει σήμερα και στο μέλλον».

Η συνεχής καινοτομία που χαρακτηρίζει τη Foundever στον χώρο της Εξυπηρέτησης Πελατών (CX) οδήγησε φέτος την εταιρεία να αναδειχθεί φιναλίστ 24 φορές σε 16 διαφορετικές κατηγορίες των βραβείων, όπου φέτος συμμετείχε και ως Technology Sponsor και Category Sponsor. Συνολικά, η Foundever απέσπασε τα εξής βραβεία:

Gold – Best BPO Partnership: Foundever & John Lewis & Partners

– Best BPO Partnership: Foundever & John Lewis & Partners Silver – Best Pan-European Customer Contact Operation: Foundever & multinational medical devices and health care company

– Best Pan-European Customer Contact Operation: Foundever & multinational medical devices and health care company Silver – Greatest Impact of the Voice of the Employee: Foundever Serbia & Fiverr

– Greatest Impact of the Voice of the Employee: Foundever Serbia & Fiverr Best New Customer Contact Operation: Silver – Foundever in Málaga, Spain Bronze – Foundever Greece & Harman International Industries

Bronze – Best Use of Data & Insights: Foundever UK Customer Success Team

– Best Use of Data & Insights: Foundever UK Customer Success Team Bronze – Most Effective Application of Technology to Support Operational Excellence: Foundever EverConnect & EverGPT tools

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα βραβεία ECCCSA αποτελούν τα μακροβιότερα και πιο σημαντικά βραβεία στον κλάδο της Εξυπηρέτησης Πελατών, αναδεικνύοντας οργανισμούς και εταιρείες σε όλη την Ευρώπη που πρωτοπορούν στην παροχή βέλτιστων πρακτικών εξυπηρέτησης στους πελάτες τους.

Περισσότερες πληροφορίες για τα βραβεία ECCCSA εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Foundever, επισκεφθείτε το foundever.com.