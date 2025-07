Η Foundever® αναγνωρίζεται για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Great Place to Work στην Ελλάδα

«Αυτή η αναγνώριση αντικατοπτρίζει την ισχυρή αίσθηση συλλογικότητας, συνεργασίας και αφοσίωσης που χαρακτηρίζει την ομάδα μας στην Ελλάδα», δηλώνει Benedita Miranda, Γενική Διευθύντρια EMEA Nearshore & Offshore της Foundever.

Η Foundever®, παγκόσμια ηγέτιδα στον κλάδο της Εξυπηρέτησης Πελατών (CX), διακρίθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά ως Great Place To Work® στην Ελλάδα. Η αναγνώριση αυτή έρχεται να υπογραμμίζει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας στην προώθηση ενός υποστηρικτικού και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακού περιβάλλοντος και μίας δυναμικής εταιρικής κουλτούρας. Η πιστοποίηση Great Place To Work® βασίζεται αποκλειστικά στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων κάθε εταιρείας, αποτυπώνοντας την αληθινή τους εμπειρία από το εργασιακό περιβάλλον και την εμπιστοσύνη τους στην κουλτούρα της εταιρείας.

«Είμαστε πολύ περήφανοι που για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά λαμβάνουμε τη πιστοποίηση του Great Place To Work® στην Ελλάδα», δηλώνει με υπερηφάνεια η Benedita Miranda, Γενική Διευθύντρια EMEA Nearshore & Offshore της Foundever®. «Αυτή η αναγνώριση αντικατοπτρίζει την ισχυρή αίσθηση συλλογικότητας, συνεργασίας και αφοσίωσης που χαρακτηρίζει την ομάδα μας στην Ελλάδα. Στη Foundever, δεσμευόμαστε να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον, όπου οι άνθρωποί μας αισθάνονται ότι τους εκτιμούν, υποστηρίζουν και εμπνέουν σε κάθε τους βήμα, πάντοτε με γνώμονα τις αρχές της διαφορετικότητας, της ισότητας και της συμπερίληψης. Για αυτό και η επιτυχία αυτή ενισχύει όχι μόνο την πεποίθησή μας ότι ένα υποστηρικτικό και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την παροχή άριστων υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και τις βασικές μας αξίες: της δέσμευσης, της δημιουργικότητας και της σύνδεσης».

Ο Αθανάσιος Καρύδης, Country Leader της Foundever® στην Ελλάδα, αναφέρει σχετικά: «Η πιστοποίηση του Great Place to Work® για δεύτερη χρονιά, μαζί με την αναγνώρισή μας ως "Best Workplace for Women", αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο για τη Foundever στην Ελλάδα. Αυτή η διπλή επιτυχία επισφραγίζει τη σταθερή μας δέσμευσή να καλλιεργούμε ένα συμπεριληπτικό περιβάλλον, όπου η διαφορετικότητα γιορτάζεται, κάθε άτομο δύναται να μαθαίνει και να εξελίσσεται, και οι γυναίκες αναδεικνύονται σε όλα τα επίπεδα. Στόχος μας παραμένει η συνεχής ανάπτυξη μας, προσφέροντας ουσιαστικές ευκαιρίες εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανέλιξης σε κάθε εργαζόμενο, για να φτάσει το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οι άνθρωποί μας και η συλλογική τους επιτυχία είναι αυτό που μας καθορίζει σήμερα και στο μέλλον».

Η Foundever® απασχολεί σήμερα 1500+ άτομα στην Ελλάδα και συνεργάζεται με παγκοσμίως αναγνωρισμένες εταιρείες στους τομείς των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, της υγείας, της βιομηχανίας, του λιανικού εμπορίου και ηλεκτρονικού εμπορίου, των τηλεπικοινωνιών και του τουρισμού, προσφέροντας ολοκληρωμένες δυνατότητες εξυπηρέτησης πελατών και πολυκαναλικές λύσεις.