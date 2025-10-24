Ο ελληνικός Όμιλος ALTEX A.E. με το δημοφιλές fashion brand Funky Buddha στο χαρτοφυλάκιό του, έλαβε την πιστοποίηση Great Place to Work-Certified™.

Η ALTEX Α.Ε. απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work®, η οποία πραγματοποιήθηκε βάσει της επίσημης μεθοδολογίας του οργανισμού Great Place to Work® Hellas. Η εν λόγω Πιστοποίηση βασίζεται στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση, κατά την οποία οι εργαζόμενοι της εταιρείας βαθμολογούν κρίσιμους τομείς που αφορούν την εμπειρία τους από το εργασιακό τους περιβάλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα της Πιστοποίησης που πραγματοποιήθηκε, οι εργαζόμενοι του Ομίλου ανέδειξαν με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, μεταξύ άλλων, το υποστηρικτικό και ενδυναμωτικό εργασιακό περιβάλλον, την αίσθηση επαγγελματικής σταθερότητας και ασφάλειας, καθώς και την κουλτούρα συμπερίληψης και ουσιαστικής αποδοχής της διαφορετικότητας που διαπνέει την ALTEX A.E.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση αντανακλά τη φιλοσοφία της ALTEX Α.Ε. για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος εμπιστοσύνης και εξέλιξης. Με βασικές προτεραιότητες την ισότητα, τον σεβασμό και την ευημερία, ο Όμιλος υλοποιεί διαρκώς πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ανάπτυξη και τη συνεχή πρόοδο των εργαζομένων του. Έχει υιοθετήσει μια γνήσια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, καθώς πιστεύει πως οι ίδιοι οι άνθρωποι αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε επιτυχία της εταιρείας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALTEX A.E., κ. Νίκος Αλεξίου, με αφορμή την εν λόγω πιστοποίηση, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την πιστοποίηση της ALTEX Α.Ε. από τον οργανισμό Great Place to Work®. Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τη σταθερή μας δέσμευση στην πιο σημαντική αξία μας — τον άνθρωπο. Μαζί με τους ανθρώπους μας εργαζόμαστε καθημερινά για να διαμορφώνουμε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συνεργασία, τη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη. Δεσμευόμαστε να καλλιεργούμε μια κουλτούρα ίσων ευκαιριών, με σεβασμό και αναγνώριση για όλους και με τη βαθιά ικανοποίηση ότι οι άνθρωποί μας δεν εργάζονται απλώς στην ALTEX, αλλά νιώθουν πραγματικά υπερήφανοι που ανήκουν σε αυτήν.»