Η ALTERLIFE έλαβε επίσημα την Πιστοποίηση του Great Place to Work, μια από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις για το εργασιακό περιβάλλον και την κουλτούρα μιας εταιρίας. Η συγκεκριμένη αναγνώριση βασίζεται αποκλειστικά στις απαντήσεις των ίδιων των εργαζομένων της εταιρίας, γεγονός που καθιστά την πιστοποίηση πιο ουσιαστική και πολύτιμη.

Στην ALTERLIFE τον παλμό τον δίνουν οι 1.200 άνθρωποί μας

«Σε μια περίοδο μεγάλων επενδύσεων και εξέλιξης, για εμάς το σημαντικότερο είναι να δημιουργούμε καθημερινά ένα υποστηρικτικό περιβάλλον όπου όλοι νιώθουν ότι μπορούν να αναπτυχθούν, να εκφραστούν και να πετυχαίνουν περισσότερα. Στην Alterlife η εμπειρία των ανθρώπων μας αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη τόσο με την ποιότητα των υπηρεσιών μας όσο και με την εξαιρετική εμπειρία των μελών μας. Η τιμητική διάκριση μας με την πιστοποίηση από το Great Place to Work είναι η απόδειξη ότι βαδίζουμε σωστά — μαζί.» κ. Γεράσιμος Καρμίρης – Chief People & Transformation Officer της ALTERLIFE

Ένα εργασιακό περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται με την ανάπτυξη της εταιρίας

Η ALTERLIFE τα τελευταία χρόνια επενδύει στρατηγικά όχι μόνο στις υποδομές, την τεχνολογία και τα νέα της γυμναστήρια, αλλά και στη συνεχή ενδυνάμωση των ανθρώπων της μέσα από: