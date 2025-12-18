Ποιοι έχουν την ονομαστική τους εορτή σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025.

Σήμερα, Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο 2025, είναι Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού, Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού.

Γιορτάζουν: Σεβαστιανός, Σεβαστίνος, Σεβαστός, Σέβος, Σέβης

Φλώρα, Φλωρή, Φλωρίτσα, Φλώρος, Φλώρης

Γεγονότα στις 18 Δεκεμβρίου

218 π.Χ. Β' Καρχηδονιακός Πόλεμος: οι Καρχηδονιακές δυνάμεις του Αννίβα νικούν τους Ρωμαίους στη Μάχη του ποταμού Τρεβία.

1271 Ο Κουμπλάι Χαν μετονομάζει την αυτοκρατορία του σε Γιουάν, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της δυναστείας Γιουάν στη Μογγολία και την Κίνα.

1787 Το Νιου Τζέρσεϊ γίνεται η τρίτη Πολιτεία που επικυρώνει το Σύνταγμα των Η.Π.Α.

1892 Πρεμιέρα του Καρυοθραύστη του Πιότρ Τσαϊκόφσκι στην Αγία Πετρούπολη, Ρωσία.

1943 Γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν 118 κατοίκους στη Δράκεια Μαγνησίας.

1962 Διάσκεψη των υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου στο Παρίσι. Λαμβάνονται αποφάσεις για την ομαλή λειτουργία της τριμερούς συμμαχίας στην Κύπρο και συζητούνται οι παρενοχλήσεις ελληνικών αλιευτικών από τα τουρκικά περιπολικά στη μεταξύ των ελληνικών νησιών και των τουρκικών ακτών θαλάσσια περιοχή.