Τι δείχνουν οι «ΤΑΣΕΙΣ» ΤΗΣ MRB.

Οι «ΤΑΣΕΙΣ» της MRΒ μετρούν και τη δημοτικότητα των υπουργών, κάτι που οι υπόλοιπες εταιρίες δεν πράττουν καθώς δεν το ζητούν οι εντολείς τους-προφανώς για να μην δυσαρεστήσουν κάποια μέλη της κυβέρνησης.

Τι δείχνει λοιπόν η έρευνα;

-Στις δυο πρώτες θέσεις ξεχωρίζουν οι δυο «δελφίνοι», το φαβορί για τη διαδοχή Νίκος Δένδιας και ο Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο υπουργός Άμυνας είναι καθαρά δημοφιλέστερος με 39,7% να έχουν ευνοϊκή γνώμη και να πιστεύουν ότι είναι από τους καλύτερους, ωστόσο εμφανίζει πτώση 2,4 μονάδες σε σχέση με τις προηγούμενες "ΤΑΣΕΙΣ", τον περασμένο Ιούνιο. Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος πλέον του Eurogroup είναι καθαρά δεύτερος λαμβάνοντας 34,1%, ενώ είναι από τους ελάχιστους υπουργούς που έχουν άνοδο (+0,7 μονάδες) σε σχέση με τον περασμένο Ιούνιο. Άνοδος που οφείλεται προφανώς στην ανάδειξή του ως προέδρου του Eurogrouρ.

-Στο δεύτερο γκρουπ δημοτικότητας ξεχωρίζουν πέντε υπουργοί, όλοι όμως με σημαντική πτώση στη δημοτικότητά τους σε σύγκριση με τον περασμένο Ιούνιο, ακολουθώντας τη φθορά της κυβέρνησης. Οι Τάκης Θεοδωρικάκος με 25,9% (31,1% τον περασμένο Ιούνιο), ο Βασίλης Κικίλιας με 28,9% έναντι 30,7% τον Ιούνιο, η Όλγα Κεφαλογιάννη επίσης με 25,7% (έναντι 30,4%), ο Κωστής Χατζηδάκης επίσης με 25,7% (έναντι 30,5%), ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης με 25,6% (έναντι 29,3%), ο Άδωνις Γεωργιάδης με 23,9% (έναντι 23,8%), η Δόμνα Μιχαηλίδου με 23,8% (έναντι 23,7%), η Σοφία Ζαχαράκη με 23,7% (έναντι 23,8%) και ο Παύλος Μαρινάκης επίσης με 23,7% (έναντι επίσης 23,7% τον περασμένο Ιούνιο).

-Τελευταίος σε θετικές γνώμες είναι ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Δήμας με 16,9%, προτελευταίος ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Δημήτρης Παπαστεργίου με 17,6% και τρίτος από το τέλος ο Κώστας Τσιάρας με 18%.

-Αξίζει να σημειωθεί πως υπάρχουν υπουργοί που οι πολίτες αγνοούν το όνομά του! Το 35,7% για παράδειγμα δηλώνει πως «μόλις που ξέρω το όνομα /Δεν τον έχω ακουστά/ Δεν ξέρω/Δεν απαντώ» για τον Δημήτρη Παπαστεργίου, το 30,9% για τον Θοδωρή Λιβάνιο (παρότι είναι πολύ καλός υπουργός) και το 30,8% για τον Χρήστο Δήμα.