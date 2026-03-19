Η ΑΕΚ προκρίθηκε χάρη στο 4-0 του πρώτου ματς, στη Σλοβενία.

Παρά την ήττα με 2-0 από την Τσέλιε, στο Allwyn Arena, η ΑΕΚ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Conference League, χάρη στη νίκη της «Ένωσης» με 4-0 στο πρώτο ματς, στη Σλοβενία.

Στην αποψινή ρεβάνς, η Τσέλιε έβαλε δύσκολα στην ΑΕΚ, επικράτησαν με 2-0, με δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο, αλλά αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση. Στους «8» ο «Δικέφαλος» θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Βαγεκάνο - Σαμσουνσπόρ. Υπενθυμίζεται ότι οι Ισπανοί νίκησαν 3-1 στο πρώτο ματς.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν «εφιάλτης» για τους «κιτρινόμαυρους», που δέχθηκαν δύο γκολ, ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν και δοκάρι. Στο 13΄ ο Ιοσίφοφ με ατομική ενέργεια μπήκε στην περιοχή και σούταρε, η μπάλα άλλαξε πορεία στο σώμα του Μουκουντί και κατέληξε στα δίχτυα. Στο 22΄ ο Σέσλαρ με εκτέλεση φάουλ έστειλε την μπάλα στο αριστερό δοκάρι, ενώ στο 42΄ ο Νιέτο έβγαλε παράλληλη πάσα και ο Βάνσας σε κενή εστία έκανε το 0-2.

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, έχασε ευκαιρίες και «έκλεισε» την Τσέλιε στα «καρέ» της, όταν από το παιχνίδι είχαν βγει οι Βιέτο και Ιοσίφοφ. Κάπως έτσι, μετά και την αποχώρηση του Σέσλαρ από το ματς, η Τσέλιε δεν επιφύλαξε κάποια μεγαλύτερη έκπληξη και το ματς ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να παίρνει την πρόκριση.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Ρότα, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (53΄ Μάνταλος), Κουτέσα (53΄ Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς.

Τσέλιε (Βίκτορ Καμπέλος): Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Τουτισκίνας, Νιέτο (46΄ Χρκα), Μπέιγκερ, Σέσλαρ (63΄ Αβέσιτς), Τσάλουσιτς (77΄ Κάρνιτσνικ), Ντάνιελ, Βάνσας, Ιοσίφοφ (46΄ Αβντίλι), Πόπλατνικ (66΄ Κούτσις)