Τριάρα «τίτλου» της ΑΕΚ κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Με επιβλητική εμφάνιση, η ΑΕΚ σάρωσε τον ΠΑΟΚ με 3-0 στην Allwyn Arena και φουλάρει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Super League.

Η αναμέτρηση των «δικεφάλων» στη Νέα Φιλαδέλφεια, για τη 2η αγωνιστική των Play Off, ήταν ντέρμπι μόνο στα χαρτιά. Η ΑΕΚ μπήκε με τη φόρα που είχε κόντρα στη Ράγιο Βαγιεκάνο την Πέμπτη, έχοντας ξεπεράσει την απογοήτευση για τον αποκλεισμό από το Conference League και ξέσπασε στον ΠΑΟΚ.

Με το αυτογκόλ του Κεντζιόρα και τα τέρματα των Κοϊτά και Πινέδα, η ομάδα του Νίκολιτς πήρε τη νίκη, ανέβασε στους οχτώ βαθμούς το προβάδισμα από τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ και πλέον περιμένει να δει τι θα συμβεί στην αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» με τον Παναθηναϊκό, στο ντέρμπι της Λεωφόρου (21:00).

Το σκορ άνοιξε με αυτογκόλ στο 36ο λεπτό. Από ενέργεια του Ζίνι, η μπάλα έφτασε αριστερά στον Ρομπέρτο Περέιρα που σημάδεψε τον Τζέιμς Πενράις, αλλά το κεφάλι του Κεντζιόρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Στο 73ο λεπτό, ο Πινέδα πάσαρε στον Κοϊτά που πέρασε δύο παίκτες, μπήκε στην περιοχή του ΠΑΟΚ και με άπιαστο σουτ με το αριστερό κεραυνοβόλησε τον Τσιφτσή. Στο 80΄ από λάθος στη μεσαία γραμμή, έφυγαν πέντε παίκτες της ΑΕΚ με δύο του ΠΑΟΚ, με τον Πινέδα να ολοκληρώνει μόνος του τη φάση, κάνοντας το 3-0.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Μουκουντί, Ρότα, Πενράις (56΄ Πήλιος), Ρέλβας, Πινέδα, Μάριν, Περέιρα (67΄ Ζοάο Μάριο), Γκατσίνοβιτς (56΄ Κοϊτά), Βάργκα, Ζίνι (85΄ Κουτέσα).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Σάντσες (46΄ Κένι), Κεντζιόρα, Λόβρεν (46΄ Μιχαηλίδης), Μπάμπα, Ζαφείρης (58΄ Καμαρά), Οζντόεφ, Κωνσταντέλιας, Χατσίδης (58΄ Ζίβκοβιτς), Τάισον (82΄ Πέλκας), Γερεμέγεφ.