Η ρύθμιση Πιερρακάκη για την πρώτη κατοικία, ο νέος ψηφιακός «εγκέφαλος» του Λιμενικού Σώματος, ο προϋπολογισμός του ΤΕΕ, η Cetracore-Jetoil, η Rhipsalis Investments

Η ρύθμιση Πιερρακάκη

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης εξήγγειλε μια σημαντική παρέμβαση στον εξωδικαστικό μηχανισμό, με στόχο την ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας. Η νέα ρύθμιση επιτρέπει, για πρώτη φορά, τον διαχωρισμό της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία, δίνοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερα «κουρέματα» και δόσεις πιο προσαρμοσμένες στην αξία του ακινήτου και τα εισοδήματα του οφειλέτη. Παράλληλα, η διαδικασία επιταχύνεται μέσω αυτοματοποιημένου αλγορίθμου και επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων μέσω εκποίησης των υπολοίπων ακινήτων. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της ρύθμισης τίθεται υπό αμφισβήτηση σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας. Οι τιμές ακινήτων έχουν ήδη αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, γεγονός που οδηγεί σε υψηλότερες αποτιμήσεις και, κατ’ επέκταση, σε μικρότερα «κουρέματα» και μεγαλύτερες υποχρεώσεις για τους δανειολήπτες. Η προστασία της κατοικίας, έτσι, μπορεί να συνοδεύεται από αυξημένες μηνιαίες δόσεις που δεν είναι εύκολο να εξυπηρετηθούν. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σύνθετη υπό το πρίσμα της διεθνούς συγκυρίας. Η ένταση στη Μέση Ανατολή και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι ενισχύουν τις πληθωριστικές πιέσεις, αυξάνοντας το κόστος ενέργειας, μεταφορών και βασικών αγαθών. Αυτό μεταφράζεται σε σημαντική συρρίκνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, τα οποία καλούνται να καλύψουν υψηλότερες καθημερινές δαπάνες με το ίδιο ή και μειωμένο εισόδημα. Σε αυτό το περιβάλλον, μια ρύθμιση που βασίζεται κυρίως στην αξία του ακινήτου και λιγότερο στη δυναμική εξέλιξη του εισοδήματος ενέχει κινδύνους. Αν οι εμπορικές αξίες δεν προσαρμοστούν έγκαιρα προς τα κάτω και η ζήτηση παραμείνει χαμηλή, οι κατοικίες ενδέχεται να εμφανίζονται υπερτιμημένες. Έτσι, οι δόσεις υπολογίζονται σε επίπεδα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική κατάσταση, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τον οφειλέτη. Παράλληλα, η υποχρεωτική εκποίηση της υπόλοιπης περιουσίας σε μια «παγωμένη» αγορά μπορεί να οδηγήσει είτε σε καθυστερήσεις είτε σε πωλήσεις σε χαμηλές τιμές, περιορίζοντας τα οφέλη της ρύθμισης. Ο δανειολήπτης κινδυνεύει να χάσει περιουσιακά στοιχεία χωρίς να μειώσει ουσιαστικά το βάρος του χρέους. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία μιας παγίδας: υψηλές δόσεις, μειωμένα εισοδήματα και περιορισμένη δυνατότητα αξιοποίησης περιουσίας. Εάν η οικονομική πίεση συνεχιστεί, η ρύθμιση μπορεί να αποδειχθεί μη βιώσιμη, αυξάνοντας τον κίνδυνο να χαθεί τελικά ακόμη και η πρώτη κατοικία που επιχειρείται να προστατευθεί.

Ψηφιακό «εγκέφαλο» αποκτά το Λιμενικό Σώμα

Σε έναν από τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς ψηφιακού εκσυγχρονισμού στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης ένα νέο, ολοκληρωμένο σύστημα διοίκησης και ελέγχου για το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Η διακήρυξη αφορά τη δημιουργία ενός σύγχρονου επιχειρησιακού κέντρου, το οποίο θα λειτουργεί ως «εγκέφαλος» για τον συντονισμό όλων των δράσεων του Λιμενικού. Το νέο σύστημα θα συγκεντρώνει δεδομένα από πολλαπλές πηγές – όπως ραντάρ, κάμερες, πλοία, drones και διεθνείς βάσεις δεδομένων – και θα τα μετατρέπει σε μια ενιαία, σε πραγματικό χρόνο εικόνα της κατάστασης στη θάλασσα. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιοι θα μπορούν να λαμβάνουν ταχύτερες και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις σε περιστατικά, όπως επιχειρήσεις διάσωσης, έλεγχος συνόρων ή αντιμετώπιση κρίσεων. Ο προϋπολογισμός του βασικού έργου ανέρχεται σε 37,2 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ με την προσθήκη προαιρετικών επεκτάσεων και υπηρεσιών συντήρησης μπορεί να φτάσει έως και τα 55,8 εκατ. ευρώ. Οι επεκτάσεις αυτές περιλαμβάνουν τόσο την περαιτέρω ανάπτυξη του συστήματος όσο και την τεχνική υποστήριξή του για έως τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωσή του.

Η υλοποίηση του έργου δεν περιορίζεται μόνο στο λογισμικό. Περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, τη δημιουργία ή αναβάθμιση επιχειρησιακών κέντρων, την εγκατάσταση υποδομών δεδομένων (data centers), καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού που θα το χρησιμοποιεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ασφάλεια των πληροφοριών και στη συνεχή λειτουργία του συστήματος, ακόμη και σε περιπτώσεις κρίσεων ή τεχνικών προβλημάτων. Το έργο εντάσσεται σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση των συνόρων, με το 75% της χρηματοδότησης να προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους και το υπόλοιπο από εθνικούς. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του έργου όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για τη συνολική ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας. Η διαδικασία του διαγωνισμού θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 27η Απριλίου 2026 και αποσφράγιση των προσφορών την ίδια ημέρα. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα επιλεγεί απλώς η φθηνότερη προσφορά, αλλά εκείνη που προσφέρει την καλύτερη συνολική λύση.

Ο προϋπολογισμός του ΤΕΕ

Ο προϋπολογισμός του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) για το 2026 ανέρχεται στα 3,57 δισ. ευρώ, με κύρια πηγή εσόδων τα κονδύλια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, που φτάνουν περίπου τα 3 δισ. ευρώ. Σημαντικό μέρος προέρχεται επίσης από ποσά που εισπράττονται υπέρ τρίτων, περίπου 445 εκατ. ευρώ, κυρίως για το Δημόσιο, ενώ 70 εκατ. ευρώ προέρχονται από ευρωπαϊκά προγράμματα και μικρότερα ποσά από συνδρομές και λοιπές δραστηριότητες. Στις δαπάνες, κυρίαρχη θέση έχουν τα έργα μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, επίσης ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ, που αφορούν χρηματοδότηση υποδομών και τεχνικών παρεμβάσεων. Ακολουθούν τα ποσά που αποδίδονται σε τρίτους, περίπου 445,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 400 εκατ. ευρώ κατευθύνονται στο Δημόσιο, καθώς και σε ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες. Σε λειτουργικό επίπεδο, οι δαπάνες προσωπικού ανέρχονται σε περίπου 8,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα λειτουργίας ξεπερνούν τα 16,5 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας ενοίκια, συντηρήσεις, επικοινωνίες και συνέδρια. Παράλληλα, προβλέπονται 6,2 εκατ. ευρώ για εξοπλισμό και πληροφορική και περίπου 8 εκατ. ευρώ για μελέτες. Συμπληρωματικά, καταγράφονται δαπάνες για συνεργάτες, επιχορηγήσεις και λοιπά λειτουργικά έξοδα.

Η Cetracore-Jetoil

Σε αναταράξεις στο εσωτερικό της Cetracore-Jetoil έχει οδηγήσει η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της εταιρείας, η οποία αποφασίστηκε λόγω των κυρώσεων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στον βασικό της μέτοχο, Murtaza Lakhani. Οι εξελίξεις έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν τη διοικητική της δομή, με αποχωρήσεις στελεχών. Στο πλαίσιο αυτό, γνωστή έγινε χθες η αποχώρηση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, Λεωνίδα Ψαρρά, ο οποίος υπέβαλε εξώδικη δήλωση παραίτησης, επιβεβαιώνοντας το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί. Υπενθυμίζεται πως στις 15 Δεκεμβρίου 2025 η Cetracore-Jetoil είχε προχωρήσει σε προσωρινή αναστολή της λειτουργίας της λόγω της ένταξης του πραγματικού δικαιούχου της, Murtaza Ali Lakhani, στην απόφαση 2025/2594 του Συμβουλίου της ΕΕ, με την οποία επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις σε συγκεκριμένα πρόσωπα και οντότητες. Αν και η αναστολή είναι προσωρινή και η εταιρεία είχε διαβεβαιώσει πως βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τους νομικούς της συμβούλους, καθώς και με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, με στόχο την ταχύτερη δυνατή επαναλειτουργία της και τον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους αυτή θα πραγματοποιηθεί, κάποια από τα βασικά της στελέχη αποχώρησαν.

Όθωνος 4

Μία και μοναδική προσφορά κατατέθηκε τελικά στη διαδικασία εκμίσθωσης που «έτρεξε» το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, για ακίνητο που διαθέτει στον τρίτο όροφο κτιρίου επί της οδού Όθωνος 4, στην Πλατεία Συντάγματος, συνολικής επιφάνειας περίπου 153 τετραγωνικών μέτρων. Η διαδικασία, στην οποία είχε αναφερθεί πρόσφατα η στήλη, προέβλεπε αρχική διάρκεια μίσθωσης έξι ετών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη έξι έτη κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών. Το αρχικό ζητούμενο μηνιαίο μίσθωμα για το πρώτο έτος είχε οριστεί στα 3.900 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 25,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με βάση τους όρους της σύμβασης, το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά 3%, οδηγώντας σε εκτιμώμενη τιμή περίπου 4.520 ευρώ τον μήνα κατά το έκτο και τελευταίο έτος της μίσθωσης, δηλαδή περίπου 29,5 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η προθεσμία υποβολής προσφορών εξέπνευσε στις 8 Μαρτίου, ωστόσο το ενδιαφέρον αποδείχθηκε περιορισμένο. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατατέθηκε τελικά μία μόνο προσφορά, από την INTERGEO Environmental Technology Ltd, η οποία ανήλθε στα 3.400 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα από την τιμή εκκίνησης.

Το Ιασώ Θεσσαλίας

Την ανάληψη ρόλου εγγυήτριας υπέρ συνδεδεμένης εταιρείας του ομίλου ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ιασώ ΑΕ στο πλαίσιο σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης ιατρικού εξοπλισμού συνολικής αξίας έως 3,6 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, η Ιασώ ΑΕ παρέχει εγγύηση προς την Πειραιώς Leasing για την πλήρη και έγκαιρη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ιασώ Θεσσαλίας Γενική Κλινική – Ιδιωτικό Μαιευτήριο ΑΕ, που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση. Με την απόφαση αυτή, η εταιρεία αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη έναντι του χρηματοδότη σε περίπτωση αθέτησης των υποχρεώσεων από τη μισθώτρια, καλύπτοντας τόσο τα οφειλόμενα μισθώματα όσο και κάθε άλλη συναφή οικονομική επιβάρυνση.

Οι PHOS DATASYSTEMS

Δύο νέες εταιρείες στον κλάδο της τεχνολογίας δεδομένων (data center) ίδρυσε χθες ο Λεωνίδας Παναγάκος της Solar Cells. Πρόκειται για τις PHOS DATASYSTEMS 2 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και PHOS DATASYSTEMS 3 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Αμφότερες οι εταιρείες διαθέτουν αρχικό κεφάλαιο ύψους 3.000 ευρώ, πλήρως καταβεβλημένο, διαιρούμενο σε 100 εταιρικά μερίδια, ενώ μοναδικός εταίρος εμφανίζεται η κυπριακή εταιρεία Rhipsalis Investments Limited, η οποία κατέχει το 100% της συμμετοχής . Τη διαχείριση και εκπροσώπηση των δύο σχημάτων έχει αναλάβει ο Λεωνίδας Παναγάκος, με δικαίωμα ατομικής δέσμευσης. Κοινός είναι και ο προσανατολισμός δραστηριότητας, με κύριο αντικείμενο τις υπηρεσίες data center, φιλοξενίας και παροχής υποδομών πληροφορικής, ενώ περιλαμβάνεται ευρύ φάσμα δευτερευουσών δραστηριοτήτων που εκτείνονται από τον προγραμματισμό λογισμικού και την ανάπτυξη εφαρμογών έως την τεχνική υποστήριξη, τη διαχείριση δικτύων, ακόμη και συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρήσεων . Να σημειωθεί πως ο κ. Παναγάκος είχε συστήσει την PHOS DATASYSTEMS 1 στις 29 Ιανουαρίου.

Οι εμπορικές εκπτώσεις της Παπουτσάνης

Αλλαγές στην απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών της προωθεί η Παπουτσάνης, υιοθετώντας νέο τρόπο καταγραφής των εμπορικών εκπτώσεων, κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει την εικόνα των πωλήσεων στις δημοσιευμένες καταστάσεις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προχωρά σε τροποποίηση της λογιστικής αντιμετώπισης των εκπτώσεων προς επιλεγμένους πελάτες λιανικής, οι οποίες πλέον θα καταχωρούνται αποκλειστικά μέσω πιστωτικών σημειωμάτων και όχι με τον συνδυασμό τιμολογίων και πιστωτικών που ίσχυε έως το 2025.Η αλλαγή αυτή οδηγεί σε άμεση μείωση των εμφανιζόμενων καθαρών πωλήσεων, καθώς οι εκπτώσεις θα αφαιρούνται απευθείας από τον κύκλο εργασιών, ενώ ταυτόχρονα θα καταγράφεται αντίστοιχη μείωση στα λειτουργικά έξοδα. Ενδεικτικά, σε αναμορφωμένη βάση, ο κύκλος εργασιών του 2025 εμφανίζεται χαμηλότερος (76,5 εκατ. ευρώ έναντι 79,9 εκατ. ευρώ), χωρίς όμως να μεταβάλλονται τα επίπεδα EBITDA και καθαρών κερδών. Παρά το γεγονός ότι η εταιρεία υπογραμμίζει πως δεν υπάρχει επίπτωση στην τελική κερδοφορία, η εν λόγω αλλαγή ενδέχεται να δημιουργήσει διαφορετική εικόνα ως προς τη δυναμική των εσόδων και τη συγκρισιμότητα των μεγεθών με προηγούμενες χρήσεις, αυξάνοντας την πολυπλοκότητα για τους επενδυτές και τους αναλυτές κατά την αξιολόγηση της πραγματικής ανάπτυξης.