Η θαλαμηγός προσάραξε 2 ν.μ. βορειοανατολικά του Πόρου.

Συναγερμός σήμανε στη θαλάσσια περιοχή 2,3 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του Πόρου, όταν θαλαμηγός με σημαία Πολωνίας προσάραξε, με αποτέλεσμα να υπάρξει εισροή υδάτων.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, δύο επιβατηγά-τουριστικά σκάφη τύπου λάντζας, καθώς και ιδιώτης δύτης, προκειμένου να συνδράμουν στην επιχείρηση.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν με ασφάλεια από το περιπολικό σκάφος και είναι καλά στην υγεία τους.

Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές, διευκολύνοντας την επιχείρηση.