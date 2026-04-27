Από το Ντουμπάι πέρασε τα Στενά του Ορμούζ και έφτασε στο Μουσκάτ.

Ένα superyacht μήκους σχεδόν 142 μέτρων, που εκτιμάται ότι ανήκει στον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Αλεξέι Μορντάσοφ, πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο, σύμφωνα με στοιχεία του MarineTraffic.

Πρόκειται για το «Nord», μια υπερπολυτελή θαλαμηγό που εκτιμάται ότι αξίζει πάνω από 500 εκατομμύρια δολάρια. Είναι από τις μεγαλύτερες θαλαμηγούς στον κόσμο, διαθέτει 20 καμπίνες, πισίνα, ελικοδρόμιο και υποβρύχιο, σύμφωνα με το Superyacht Times.

Το σκάφος σάλπαρε από μαρίνα στο Ντουμπάι το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας), πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ το πρωί του Σαββάτου και έφτασε στο Μουσκάτ του Ομάν νωρίς το πρωί της Κυριακής, δείχνουν τα στοιχεία του MarineTraffic.

Έτσι, έγινε ένα από τα πολύ λίγα σκάφη που πέρασαν από την μπλοκαρισμένη θαλάσσια οδό που βρίσκεται στο επίκεντρο του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Δεν είναι ξεκάθαρο πώς το Nord πήρε άδεια να διασχίσει τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αλεξέι Μορντάσοφ θεωρείται ότι είναι κοντά στον Βλαντιμίρ Πούτιν και του έχουν επιβληθεί κυρώσεις, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, λόγω των σχέσεών του με τον Ρώσο πρόεδρο. Δεν είναι επισήμως καταχωρημένος ως ιδιοκτήτης του Nord, αλλά σύμφωνα με στοιχεία από το 2025, το Nord δηλώθηκε το 2022 σε εταιρεία που ανήκει στη σύζυγό του. Η εταιρεία είναι δηλωμένη στην πόλη Τσερεπόβετς, όπου είναι επίσης δηλωμένη η Severstal, η χαλυβουργία του Μορντασόφ.

Η Μόσχα και η Τεχεράνη είναι σύμμαχοι και ήρθαν πιο κοντά τα τελευταία χρόνια. Σήμερα, Δευτέρα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, έφτασε στη Ρωσία και συνάντησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πηγή: Reuters